Riquelme acordó la llegada de un arquero: Álvaro Montero será nuevo refuerzo de Boca
El Xeneize avanzó con rapidez en el mercado de pases y alcanzó un acuerdo para incorporar al arquero colombiano, que viene de destacarse en Vélez.
Boca dio un paso importante en el mercado de pases y dejó encaminada la contratación de Álvaro Montero, arquero colombiano que se convirtió en una de las figuras de Vélez durante el último semestre. La dirigencia avanzó en las negociaciones y alcanzó un acuerdo de palabra para concretar la llegada del experimentado guardameta, quien firmará una vez concluya su participación con Colombia en el Mundial 2026.
La búsqueda de un arquero se transformó en una prioridad para el entrenador debido a la ausencia de Agustín Marchesín, que continúa recuperándose de una importante lesión de rodilla, y a las dudas que dejó el rendimiento de Leandro Brey durante los últimos compromisos. Frente a ese escenario, Juan Román Riquelme aceleró las gestiones y terminó inclinándose por un futbolista que tuvo una temporada de alto nivel en el fútbol argentino.
Montero, de 31 años, llegó al Fortín a préstamo desde Millonarios y rápidamente logró quedarse con la titularidad, relegando incluso a Tomás Marchiori. Su producción fue una de las más destacadas del equipo de Liniers: disputó 17 encuentros oficiales, recibió apenas 13 goles y consiguió mantener el arco invicto en siete oportunidades. Ese rendimiento también le permitió mantenerse dentro de la convocatoria de la selección colombiana para la Copa del Mundo, donde ocupa el puesto de suplente de Camilo Vargas.
Cuánto le pagará Boca a Vélez por Álvaro Montero
En un principio, el club de Liniers no tenía previsto desprenderse del arquero, ya que Guillermo Barros Schelotto lo consideraba una pieza clave para afrontar el segundo semestre. Sin embargo, la propuesta económica presentada por el Xeneize terminó modificando el panorama. La operación rondará los cuatro millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador.
Antes de concretar la venta, la V azulada ejecutará la opción de compra establecida con Millonarios, valuada en poco más de un millón de dólares, luego de haber abonado previamente 400 mil dólares por el préstamo.
Si bien la directiva azul y oro evaluó otras alternativas para reforzar el arco, finalmente la decisión fue avanzar por el colombiano. Entre los nombres analizados aparecieron Gerónimo Rulli, actualmente con la Selección Argentina en el Mundial y con un futuro todavía indefinido en Olympique de Marsella; el uruguayo Sergio Rochet, referente de Inter de Porto Alegre; y Nahuel Losada, una de las figuras del reciente bicampeonato internacional de Lanús.
Sin embargo, tanto Rodolfo Arruabarrena como Riquelme coincidieron en que Montero reunía las condiciones ideales para asumir la responsabilidad de defender el arco xeneize. La intención del club es que el arquero se incorpore inmediatamente después de finalizar su participación mundialista y se ponga a disposición del cuerpo técnico durante la pretemporada.
El acuerdo contempla un contrato por cuatro temporadas, convirtiéndolo en una apuesta importante para un puesto considerado estratégico. Su incorporación se suma a la del lateral derecho Leandro Lozano, otra de las caras nuevas con las que Boca busca fortalecer el plantel para afrontar el Torneo Clausura 2026 y los desafíos que tendrá durante el resto de la temporada.
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