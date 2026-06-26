Riquelme acordó la llegada de un arquero: Álvaro Montero será nuevo refuerzo de Boca

Antes de concretar la venta, la V azulada ejecutará la opción de compra establecida con Millonarios, valuada en poco más de un millón de dólares, luego de haber abonado previamente 400 mil dólares por el préstamo.

Si bien la directiva azul y oro evaluó otras alternativas para reforzar el arco, finalmente la decisión fue avanzar por el colombiano. Entre los nombres analizados aparecieron Gerónimo Rulli, actualmente con la Selección Argentina en el Mundial y con un futuro todavía indefinido en Olympique de Marsella; el uruguayo Sergio Rochet, referente de Inter de Porto Alegre; y Nahuel Losada, una de las figuras del reciente bicampeonato internacional de Lanús.

alvaro montero

Sin embargo, tanto Rodolfo Arruabarrena como Riquelme coincidieron en que Montero reunía las condiciones ideales para asumir la responsabilidad de defender el arco xeneize. La intención del club es que el arquero se incorpore inmediatamente después de finalizar su participación mundialista y se ponga a disposición del cuerpo técnico durante la pretemporada.

El acuerdo contempla un contrato por cuatro temporadas, convirtiéndolo en una apuesta importante para un puesto considerado estratégico. Su incorporación se suma a la del lateral derecho Leandro Lozano, otra de las caras nuevas con las que Boca busca fortalecer el plantel para afrontar el Torneo Clausura 2026 y los desafíos que tendrá durante el resto de la temporada.