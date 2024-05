Riquelme rompió el silencio tras la eliminación de Boca: "No hay que dramatizar"

El mandatario xeneize destacó la etapa inicial: "En el primer tiempo el equipo lo hizo bien, erró muchos goles. Pero en un segundo cambió todo. Penal y expulsión. Es fútbol, es el deporte más lindo del mundo. No dramaticemos todo. Siempre es así cuando pierde Boca, cuando otros pierden no preguntan, cuando Boca pierde es un drama. No dramaticemos, muchachos", insistió.

Embed ️ "EL DE TRINIDENSE NO ES UN PARTIDO CLAVE, ES UN PARTIDO DE FÚTBOL. NO DRAMATICEMOS TANTO. A LOS DEMÁS NO LES PREGUNTAN LO MISMO, SOLO IMPORTA BOCA"



✍️ A Juan Román Riquelme le consultaron sobre el próximo partido que deberá afrontar el Xeneize y fue contundente. pic.twitter.com/yk5kclHYsR — TyC Sports (@TyCSports) May 1, 2024

Además, lamentó que el elenco de la Ribera no haya podido clasificar a la final de la Copa de la Liga: "Teníamos la ilusión de llegar a la final. Pero no se dio. Hay que felicitar a Estudiantes y a Vélez también".

Respecto a los penales, evaluó: "Estudiantes pateó mejor, esto es así. Alguna vez íbamos a errar más penales que el otro. Nosotros antes erramos mucho. Hubo una que pegó en el palo y salió. Otra que le quedó a (Cristian) Medina y la sacaron sobre la línea. Es un juego también. Ahora hay que seguir".

"Lo que es cierto es que uno sueña con ganar el campeonato, volveremos a intentarlo. Estamos agradecidos a la gente, el hincha de Boca es hermoso, pero creo que el equipo tiene momentos buenos. En el primer tiempo los tuvo, también en el clásico, eso hace que la gente se ilusione. Aunque también sabemos que hay que mejorar", remarcó.

Asimismo, remarcó que "el fútbol argentino es raro, si jugás mal y ganás mucho se lo valora, pero si jugás bien y no ganás te critican".