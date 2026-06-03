Chicho Serna respaldó a Sebastián Villa: "Debería estar jugando en la Selección"

Sin embargo, Serna aclaró que su defensa no implica justificar lo ocurrido. Por el contrario, remarcó que siempre consideró incorrectas las acciones del futbolista y que el propio jugador tuvo que afrontar las consecuencias derivadas de esa situación. "No es justo. Lo que hizo no está bien. Él se equivocó y yo creo que pagó. Y pagó con creces su error. Pero entonces la sociedad lo va a condenar con cadena perpetua", afirmó.

El exvolante también recordó que siguió muy de cerca todo el proceso que atravesó Villa durante aquellos años en Argentina. Como integrante de la dirigencia de Boca, convivió con el conflicto desde adentro y aseguró que nunca respaldó los hechos que se le atribuyeron al atacante. "Y no valido lo que hizo, no, reprocho hasta el final porque me tocó vivirlo con él estando de Boca. Y me tocó acompañarle en todo ese proceso", explicó.

sebastian villa 2.jpg

Más allá del aspecto estrictamente futbolístico, Serna entiende que la discusión abre un debate mucho más amplio sobre el concepto de reinserción y las segundas oportunidades dentro de la sociedad. Según su visión, una vez cumplidas las sanciones correspondientes, las personas deben tener la posibilidad de reconstruir sus carreras y retomar sus actividades.

Por ese motivo, considera que el caso de Villa excede la decisión de un entrenador o una convocatoria puntual para el Mundial. Para el colombiano, se trata de una discusión que involucra cuestiones sociales, éticas y culturales mucho más profundas. "Pero también digo, a veces la sociedad es muy justa y lo estamos condenando para toda la vida. Porque si así fuera todo ¿sabes cuántos estaríamos o estarían condenados en sus actividades para toda la vida?", concluyó.

Mientras tanto, Villa continúa desarrollando su carrera en la Lepra mendocina, donde logró recuperar continuidad y protagonismo después de una etapa marcada por las polémicas. Sus actuaciones volvieron a colocarlo en el radar del fútbol colombiano e incluso despertaron rumores sobre posibles transferencias para el próximo mercado de pases. Sin embargo, el delantero no formará parte del plantel que representará a Colombia en el Mundial 2026.