El abuelo materno de Agostina Vega participó de Ni Una Menos en Córdoba y apuntó al padre de su nieta
Miguel Heredia se presentó junto a otros familiares de la adolescente para pedir justicia mientras la fiscalía avanza a paso cansino.
El abuelo y una tía materna de Agostina Vega se sumaron este miércoles a la marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos en Córdoba para pedir específicamente justicia por la adolescente de 14 años, que fue hallada el pasado sábado 30 de mayo tras ser víctima del femicida Claudio Barrelier.
"Dejamos un ratito (el velatorio), nos vinimos parte de la familia para seguir pidiendo justicia por mi nieta", comentó Miguel Heredia, el abuelo de Agostina, ante las cámaras de televisión. En tanto, la familia pidió privacidad en la sala velatoria donde despidieron los restos de la adolescente a más de una semana de su femicidio.
Eran poco más de las 17 cuando empezó a prepararse la columna de manifestantes que se dirigirían desde La Cañada y Colón hasta la zona del Patio Olmos, donde culminó la convocatoria de Ni Una Menos.
La palabra del abuelo de Agostina Vega en la marcha de Ni Una Menos
Acompañado por varios vecinos, con carteles con el rostro de la adolescente y remeras con la leyenda "Justicia por Agostina", Miguel Heredia le reveló al canal C5N que encontró una carta escrita por la adolescente en la que se refería a su enojo con su padre, el expolicía de Córdoba Gabriel Vega.
"Anoche no pude dormir, no sé si era una señal o algo, pero esta mañana con mi señora nos levantamos temprano, fuimos a acomodar la habitación de Agos y entre su ropita encontré esa carta. Es una carta dirigida al padre donde le pregunta por qué la maltrató toda la vida. Te digo una cosa: no la firma como Agostina Vega, la firma como Agostina Heredia, mi apellido", expresó.
Heredia corroboró que hay una denuncia contra Gabriel Vega por violencia, y se refirió a las declaraciones de la familia paterna de Agostina contra su hija, Melisa Heredia, diciendo que la carta es una "prueba más de que éste es un hijo de p...".
"Todo lo que se habla de mi hija son mentiras, no la pueden estar basureando como la están basureando. Es una buena madre", señaló Miguel sobre Melisa, quien sigue internada en el Hospital San Roque, sedada y en una condición delicada por su estado de salud mental.
Según Miguel, Gabriel Vega "quiere que la gente crea que él es buen padre, pero nunca lo fue", y la carta manuscrita de la adolescente ya fue presentada ante el fiscal Raúl Garzón.
Mientras tanto, una tía materna de Agostina pidió que "no se olviden nunca de su historia", e hizo una reflexión al participar por primera vez de una marcha de Ni Una Menos.
"Nunca en la vida, hasta la desaparición de mi sobrina, había participado de esta marcha. Estoy orgullosa de estar acá. Agostina era una nena hermosa, la voy a extrañar toda mi vida, va a ser mi hermana chiquita para siempre", señaló la joven.
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