La patada de un exjugador de Boca a Nico Paz que amenaza su presencia en el Mundial 2026
La entrada de un defensor argentino al talentoso jugador de Como que podría dejarlo desafectado a último momento para su primera Copa del Mundo con la "Albiceleste".
La situación física de Nicolás Paz se convirtió en una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico de Lionel Scaloni a pocos días del inicio del Mundial 2026. El futbolista de Como arrastra una lesión que se originó el pasado 10 de mayo durante el encuentro ante Hellas Verona por la Serie A italiana. En una jugada disputada, Nicolás Valentini, defensor surgido en Boca, cayó sobre la pierna del mediocampista y le provocó una lesión que todavía no logró superar.
Según informó el periodista Martín Arévalo en ESPN, Paz sufrió una fisura ósea en el borde de la rodilla izquierda. La molestia persiste y le genera dolor al momento de golpear la pelota, una situación que condiciona su preparación para la Copa del Mundo. El jugador ya se encuentra junto al resto del plantel argentino en Kansas City, donde será evaluado permanentemente por el cuerpo médico durante los entrenamientos previos al debut frente a Argelia.
Ante la incertidumbre sobre la recuperación de Paz, la Selección Argentina ya activó un plan alternativo. El principal apuntado para ocupar un eventual lugar vacante es Emiliano Buendía, futbolista de Aston Villa y reciente campeón de la Europa League. De acuerdo con distintas versiones, integrantes del cuerpo técnico se comunicaron con el marplatense para solicitarle que continúe entrenándose y postergue cualquier descanso hasta que se confirme la situación definitiva de Paz.
Buendía viene de completar una destacada temporada en el fútbol inglés. Entre Aston Villa y su paso previo por Bayer Leverkusen acumuló 53 partidos oficiales, con 11 goles y 9 asistencias, además de levantar la Europa League. Pese a haber sido convocado en varias oportunidades por Scaloni, nunca logró afianzarse como una pieza habitual dentro de la Selección Argentina.
¿Hasta cuándo puede modificar Lionel Scaloni la lista del Mundial 2026?
La reglamentación de la FIFA permite realizar modificaciones en la nómina definitiva por motivos médicos hasta 24 horas antes del debut de cada selección en la Copa del Mundo. En el caso de Argentina, Scaloni podrá efectuar cambios hasta el 15 de junio a las 22, un día antes del estreno frente a Argelia. Cualquier reemplazante deberá surgir de la prelista de 55 futbolistas presentada previamente por la Asociación del Fútbol Argentino.
Mientras tanto, todas las miradas siguen puestas en la evolución de Nico Paz. Los próximos entrenamientos serán determinantes para saber si el joven mediocampista podrá cumplir el sueño de disputar su primer Mundial o si deberá ceder su lugar a otro integrante de la preselección argentina.
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