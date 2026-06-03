La patada de un exjugador de Boca a Nico Paz que amenaza su presencia en el Mundial 2026

¿Hasta cuándo puede modificar Lionel Scaloni la lista del Mundial 2026?

La reglamentación de la FIFA permite realizar modificaciones en la nómina definitiva por motivos médicos hasta 24 horas antes del debut de cada selección en la Copa del Mundo. En el caso de Argentina, Scaloni podrá efectuar cambios hasta el 15 de junio a las 22, un día antes del estreno frente a Argelia. Cualquier reemplazante deberá surgir de la prelista de 55 futbolistas presentada previamente por la Asociación del Fútbol Argentino.

Mientras tanto, todas las miradas siguen puestas en la evolución de Nico Paz. Los próximos entrenamientos serán determinantes para saber si el joven mediocampista podrá cumplir el sueño de disputar su primer Mundial o si deberá ceder su lugar a otro integrante de la preselección argentina.