Riquelme rompió el silencio: qué dijo sobre la pelea Benedetto-Zambrano y la renovación de Rossi

Riquelme, sobre la pelea de Benedetto y Zambrano

Zambrano Boca Benedetto

“Los chicos han tenido una discusión y ahora deberán reflexionar. Los inconvenientes suelen ser en los entrenamientos, en un partido oficial es raro porque vos siempre estás enojado con el rival y terminás peleando con el contrario”.

“No sé cómo fue que se llegó a esa situación, porque no estaba ahí. Las cosas que pasan ahí adentro, tienen que quedar ahí adentro. Me sorprende que la prensa se entere. Hasta de la charla que tuve con ellos. Todos cometemos errores, pero cuando yo era jugador, las cosas quedaban en el vestuario. Generalmente, los choques se dan en los entrenamientos, porque algunas veces uno lleva problemas de afuera. Fue raro, pero es tiempo para que piensen”.

Sobre el futuro de Agustín Rossi

“Con Miguel Russo y la gente del Consejo teníamos claro que Rossi iba a ser el arquero. Cuando las cosas que uno decide y las toma con calma y salen bien, se pone contento. Uno está feliz de cómo le está yendo a Agustín. Para nosotros no hay ningún problema, son cosas del fútbol. Le hicimos la primera propuesta en marzo y le ofrecimos renovar hasta el 2026, pero su representante nos dio su respuesta a las 48 horas. Cuando la vimos, nos sorprendimos, porque pensamos que se había equivocado. Lo tomamos con calma, hicimos los números para ofrecerle algo muy importante, en el que la gente del representante lo ha hecho público, pero nos volvieron a rechazar la oferta. Para nosotros no hay problema, lo vamos a disfrutar hasta el último día”.