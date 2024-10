Bomba: el DT tapado por el que negocia Boca

En tanto, Fernando Gago y Guillermo Barros Schelotto se posicionaban como los favoritos de la gente, y hasta el momento no se les bajó el pulgar.

Sin embargo, el "Xeneize" estaría en diálogo con Luis Zubeldia, de acuerdo con Doble Amarilla. Los dirigentes estarían en diálogo con el abogado del ex Lanús para intentar destrabar su salida de Sao Paulo.

El DT de 43 años llegó en abril al club brasileño, con el que alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores; y tiene contrato hasta diciembre de 2025.

Zubeldía, que se inició como entrenador en Lanús y tuvo un paso por Racing, viene de ser campeón de la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito, equipo con el que también ganó la liga local, en los que son sus únicos dos títulos hasta el momento.

Los 4 DT descartados por Riquelme para reemplazar a Martínez en Boca

Fernando Ortíz

Antonio Mohamed

José Néstor Pekerman

Kily González

Los primeros tres se encuentran libres pero no son considerados los entrenadores propicios para este contexto de Boca, mientras que el Kily es del agrado de Juan Román Riquelme, pero no saldrá de Unión de Santa Fe por su cuenta y en el club de La Ribera no buscarán nuevamente a un DT con trabajo dentro del fútbol argentino para evitar nuevas rispideces en el ámbito local, tal como sucedió a principios de año con Huracán por Diego Martínez.