Felipe Loyola descartó un regreso y dejó a Boca sin una de sus opciones para el mercado
El futbolista chileno fue contundente al hablar de su futuro en Europa y aseguró que su prioridad absoluta es disputar la Champions League.
Mientras Boca continúa evaluando alternativas para reforzar su plantel de cara al segundo semestre, uno de los nombres que aparecía en el radar parece haberse alejado definitivamente. Felipe Loyola, futbolista chileno con pasado reciente en Independiente, dejó en claro que no tiene pensado regresar al fútbol sudamericano en el corto plazo y que su objetivo pasa exclusivamente por consolidarse en Europa.
Las declaraciones del lateral fueron directas y prácticamente eliminaron cualquier posibilidad de una negociación con clubes del continente. Aunque distintas instituciones seguían de cerca su situación, entre ellas el Xeneize, el jugador remarcó que su presente y sus aspiraciones están vinculados al fútbol europeo. "Nadie me quita el sueño de jugar la Champions League y de jugar en los mejores equipos del mundo. Yo creo que puedo llegar y tengo la convicción en mi cabeza de que lo voy a lograr", expresó el chileno al ser consultado sobre sus metas para los próximos años.
La frase refleja con claridad el momento que atraviesa Loyola. A sus 25 años considera que todavía tiene margen para crecer en el máximo nivel del fútbol europeo y entiende que regresar a Sudamérica representaría un paso atrás respecto a los objetivos que se planteó desde que dejó Independiente. Su llegada al fútbol italiano fue uno de los movimientos más importantes de su carrera. Tras destacarse en el club de Avellaneda, fue cedido al Pisa con una serie de objetivos deportivos incluidos en el acuerdo.
El principal requisito estaba relacionado con la cantidad de partidos disputados y el futbolista logró cumplirlo rápidamente. Esa situación activó automáticamente la obligación de compra establecida entre las partes. Como consecuencia, el club italiano adquirió el 70 por ciento de su ficha por una cifra cercana a los siete millones de euros brutos. Además, conserva una opción para adquirir el porcentaje restante de sus derechos económicos en el futuro.
El contrato firmado con la institución italiana se extiende hasta junio de 2030, una muestra de la confianza que depositaron en sus condiciones y de la importancia que adquirió dentro del proyecto deportivo. Sin embargo, el escenario actual presenta algunas incertidumbres. El descenso del Pisa a la Serie B genera interrogantes respecto al futuro inmediato del futbolista y abre la posibilidad de que otros equipos europeos se interesen por incorporarlo.
Pese a ello, el jugador insiste en que su prioridad sigue siendo permanecer en el continente: "El Pisa fue el club que apostó por mí, me abrió las puertas y me dio la posibilidad de jugar partidos de primer nivel. Creo que lo hice bien y creo que tengo el nivel para poder quedarme en Europa. Confío en mí y en mis capacidades", aseguró.
Más allá de las cuestiones deportivas, Loyola también aprovechó la entrevista para repasar el recorrido que lo llevó hasta el fútbol europeo. El chileno destacó el esfuerzo realizado a lo largo de toda su carrera y remarcó que cada paso que dio fue producto del trabajo constante. "Fui construyendo mi camino a base de esfuerzo y sacrificio, nunca tuve nada fácil. Todo siempre lo tuve que luchar", afirmó.
La declaración resume buena parte de su trayectoria. Desde sus comienzos en Sudamérica hasta su desembarco en Europa, el chileno fue construyendo su carrera sin atajos y aprovechando cada oportunidad que apareció en su camino. Esa misma mentalidad es la que hoy lo impulsa a seguir persiguiendo objetivos todavía más ambiciosos.
Para Boca, sus palabras representan un mensaje contundente. El club sigue buscando alternativas para fortalecer distintos sectores del plantel tras la salida de Claudio Úbeda y en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador. Sin embargo, el lateral chileno parece haber tomado una decisión definitiva respecto a su futuro.
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