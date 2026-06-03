Felipe Loyola descartó un regreso y dejó a Boca sin una de sus opciones para el mercado

El contrato firmado con la institución italiana se extiende hasta junio de 2030, una muestra de la confianza que depositaron en sus condiciones y de la importancia que adquirió dentro del proyecto deportivo. Sin embargo, el escenario actual presenta algunas incertidumbres. El descenso del Pisa a la Serie B genera interrogantes respecto al futuro inmediato del futbolista y abre la posibilidad de que otros equipos europeos se interesen por incorporarlo.

Pese a ello, el jugador insiste en que su prioridad sigue siendo permanecer en el continente: "El Pisa fue el club que apostó por mí, me abrió las puertas y me dio la posibilidad de jugar partidos de primer nivel. Creo que lo hice bien y creo que tengo el nivel para poder quedarme en Europa. Confío en mí y en mis capacidades", aseguró.

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Más allá de las cuestiones deportivas, Loyola también aprovechó la entrevista para repasar el recorrido que lo llevó hasta el fútbol europeo. El chileno destacó el esfuerzo realizado a lo largo de toda su carrera y remarcó que cada paso que dio fue producto del trabajo constante. "Fui construyendo mi camino a base de esfuerzo y sacrificio, nunca tuve nada fácil. Todo siempre lo tuve que luchar", afirmó.

La declaración resume buena parte de su trayectoria. Desde sus comienzos en Sudamérica hasta su desembarco en Europa, el chileno fue construyendo su carrera sin atajos y aprovechando cada oportunidad que apareció en su camino. Esa misma mentalidad es la que hoy lo impulsa a seguir persiguiendo objetivos todavía más ambiciosos.

Para Boca, sus palabras representan un mensaje contundente. El club sigue buscando alternativas para fortalecer distintos sectores del plantel tras la salida de Claudio Úbeda y en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador. Sin embargo, el lateral chileno parece haber tomado una decisión definitiva respecto a su futuro.