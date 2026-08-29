Banfield vs. River por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos

Ponzio hará su estreno como DT de River.

Además, Leonardo Ponzio hará su estreno como entrenador en el conjunto de Núñez luego de la salida de Eduardo Coudet, quien dejó el cargo tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El histórico exmediocampista ya dirigió su primera práctica y estará acompañado por Marcelo Escudero.