Banfield vs. River por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos
Con Ponzio haciendo su estreno como DT, el "Millonario" llega al Florencio Sola con el objetivo de dar vuelta la página tras la eliminación de la Sudamericana. Los detalles en la nota.
Banfield y River se enfrentan este domingo, desde las 15, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Florencio Sola y contará con la transmisión de ESPN Premium.
El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez como asistentes. En el VAR estará Lucas Novelli.
El "Taladro" llega al compromiso después de sufrir una derrota por 2-1 ante Newell's en Rosario, resultado que le impidió sumar por segunda fecha consecutiva. El equipo dirigido por Pedro Troglio buscará hacerse fuerte en casa y volver al triunfo ante un River que atraviesa un momento complicado.
Por su parte, el "Millonario" viene de empatar 2-2 con Vélez en el Monumental, luego de haber estado dos goles arriba en el marcador. Con apenas cuatro puntos en seis fechas, se encuentra en la parte baja de la Zona B y necesita una victoria para comenzar a revertir su presente.
Además, Leonardo Ponzio hará su estreno como entrenador en el conjunto de Núñez luego de la salida de Eduardo Coudet, quien dejó el cargo tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El histórico exmediocampista ya dirigió su primera práctica y estará acompañado por Marcelo Escudero.
Formaciones de Banfield vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Banfield: Gino Santilli; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Horario y televisación
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Hora: 15:00.
Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Lucas Novelli.
TV: ESPN Premium.
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