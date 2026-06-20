Bombazo en el fútbol: Ronaldinho volverá a la actividad a los 46 años
El exastro brasileño fue anunciado por un club de la Serie C italiana y persiste el intríngulis sobre si volverá a disputar partidos oficiales.
Cuando muchos creían que el derrotero profesional de Ronaldinho había quedado definitivamente atrás, el brasileño volvió a sorprender al mundo del fútbol con una noticia que adquirió un cariz inesperado. A los 46 años, el campeón del mundo con Brasil fue anunciado como incorporación del Ravenna, institución que milita en la tercera categoría italiana.
La novedad generó estupor entre los aficionados y abrió un verdadero cónclave de especulaciones en Europa. El principal entuerto gira en torno a una pregunta: ¿volverá realmente a jugar?
El vicepresidente del club, Ariedo Braida, evitó dar precisiones, aunque dejó una frase que multiplicó las conjeturas. "¿Si jugará? Veremos, pero no lo excluyo", sostuvo el dirigente.
Si bien algunas versiones indican que el exjugador tendrá un papel institucional y promocional, la situación aún presenta varios intríngulis. La entidad italiana pretende aprovechar la enorme raigambre internacional que conserva Ronaldinho, una de las figuras más queridas del fútbol moderno.
La presentación oficial se realizará en Miami, ciudad donde el brasileño mantiene una fuerte presencia pública y comercial. El acto aparece como el prolegómeno de un proyecto que busca darle una mayor visibilidad global al club.
El exfutbolista, que brilló en Barcelona, Milan y la selección brasileña, llevaba varios años alejado de la competencia profesional. Desde entonces participó de exhibiciones, partidos benéficos y distintos compromisos vinculados al deporte.
En Italia, la noticia fue recibida con fascinación y también con cierta incredulidad. Algunos medios consideran que se trata de una maniobra institucional, mientras que otros sostienen que podría disputar algunos encuentros de manera excepcional.
Lo cierto es que la eventual vuelta de Ronaldinho constituye una rareza en el fútbol actual. El brasileño forma parte de una pléyade de jugadores que trascendieron generaciones y cuyo legado continúa vigente mucho tiempo después del retiro.
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