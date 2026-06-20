Bombazo en el fútbol: Ronaldinho volverá a la actividad a los 46 años

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La presentación oficial se realizará en Miami, ciudad donde el brasileño mantiene una fuerte presencia pública y comercial. El acto aparece como el prolegómeno de un proyecto que busca darle una mayor visibilidad global al club.

El exfutbolista, que brilló en Barcelona, Milan y la selección brasileña, llevaba varios años alejado de la competencia profesional. Desde entonces participó de exhibiciones, partidos benéficos y distintos compromisos vinculados al deporte.

En Italia, la noticia fue recibida con fascinación y también con cierta incredulidad. Algunos medios consideran que se trata de una maniobra institucional, mientras que otros sostienen que podría disputar algunos encuentros de manera excepcional.

Lo cierto es que la eventual vuelta de Ronaldinho constituye una rareza en el fútbol actual. El brasileño forma parte de una pléyade de jugadores que trascendieron generaciones y cuyo legado continúa vigente mucho tiempo después del retiro.