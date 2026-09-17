Bombazo en Estudiantes: analiza ir por Marcos Rojo para las semifinales de la Copa Libertadores

La situación, de todos modos, está lejos de ser sencilla: el zaguero tiene contrato con Racing hasta diciembre y actualmente es uno de los referentes del plantel de Avellaneda. Por eso, cualquier negociación debería contemplar también la postura de la Academia.

El nombre de Marcos Rojo volvió a aparecer en el radar

El problema para Estudiantes no se limita a las suspensiones. El plantel también tiene pocas opciones de experiencia para afrontar una serie de semejante magnitud.

Ramiro Funes Mori es una de las alternativas disponibles y sumó algunos minutos en Brasil, aunque viene atravesando un período marcado por distintas lesiones. A él se agregan los juveniles Valente Pierani y Máximo Desábato, quienes podrían convertirse en opciones para el entrenador.

La dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón y Marcos Angeleri, junto con el cuerpo técnico, evalúa entonces la posibilidad de sumar una pieza que pueda aportar experiencia en una instancia decisiva.

El antecedente histórico también resulta llamativo. Cuando Estudiantes alcanzó las semifinales de la Libertadores 2009, incorporó a Rolando Schiavi para afrontar aquella etapa y terminó conquistando el título. Rojo, al igual que el exdefensor de Boca, ya sabe lo que significa ganar la máxima competencia continental.

Marcos Rojo

¿Racing aceptaría negociar a Rojo?

La principal dificultad aparece del lado de la Academia. El exfutbolista de la Selección Argentina renovó su contrato hasta diciembre y actualmente ocupa un lugar importante dentro del plantel. El defensor pasó a convertirse en uno de los referentes del equipo y su salida durante una instancia avanzada de la temporada no parece sencilla de resolver.

Además, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda también atraviesa su propio calendario competitivo y necesita contar con futbolistas experimentados. Por eso, la eventual llegada de Rojo a Estudiantes dependería de múltiples factores: la voluntad del jugador, la postura de Racing y las condiciones que pudieran establecerse para una operación de estas características.