Preocupación en Estudiantes por la localía en UNO para la Copa Libertadores: el motivo
Mientras el Pincha celebra el heroico pase a semifinales en Brasil, Juan Sebastián Verón y la dirigencia trabajan contra reloj por el armado del plantel golpeado por bajas y las exigencias de Conmebol.
Estudiantes atraviesa horas de pura adrenalina e incertidumbre. Tras conseguir una heroica e histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 en Brasil frente a Corinthians, el plantel platense regresa al país festejando un logro enorme.
Sin embargo, la alegría del triunfo convive con la preocupación de la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón, enfocada en resolver dos problemas clave de cara al próximo compromiso copero: las bajas en la formación y la habilitación de su estadio.
El dato clave radica en las ausencias que tendrá que resolver Alexander Medina para el duelo de ida frente a Flamengo o Independiente del Valle. El Cacique perdió a piezas fundamentales en la zona defensiva: Tomás Palacios y Leandro González Pirez llegaron a la frontera de amonestaciones en el Neo Química Arena y deberán cumplir una fecha de suspensión.
Por si fuera poco, la alarma en el ataque se encendió tras la salida de Joaquín Correa, quien se retiró con un fuerte dolor muscular y se realizará chequeos para confirmar el grado de su lesión en el isquiotibial.
La decisión que analiza la dirigencia ante este golpeado panorama es salir de urgencia al mercado de pases para sumar un zaguero central de categoría que pueda acoplarse de inmediato. Un antecedente histórico ilusiona a los hinchas: la recordada llegada de Rolando Schiavi en las semifinales de la Libertadores 2009, certamen que terminó con el León levantando el trofeo continental.
¿Qué va a pasar con la localía en UNO para la Copa Libertadores?
Por otro lado, la localía en el Estadio Jorge Luis Hirschi atraviesa horas de definición. La Conmebol exige un cupo de cuatro mil ubicaciones para la parcialidad visitante en semifinales, una cifra que la infraestructura de UNO no logra cubrir holgadamente en sus tribunas. Verón confirmó que agotarán las instancias de negociación con el rival de turno para no salir de su casa, dado que la opción del Estadio Único Diego Armando Maradona queda descartada por la realización de eventos musicales programados y obras de remodelación.
Sin demasiado tiempo para el descanso, el León deberá cambiar el chip rápidamente. Antes del gran desafío internacional, se medirá este lunes ante Lanús por el Torneo Clausura, donde marcha en la 11° posición de la Zona A con 10 puntos y necesita sumar para meterse en puestos de playoffs.
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