Preocupación en Estudiantes por la localía en UNO para la Copa Libertadores: el motivo

¿Qué va a pasar con la localía en UNO para la Copa Libertadores?

Por otro lado, la localía en el Estadio Jorge Luis Hirschi atraviesa horas de definición. La Conmebol exige un cupo de cuatro mil ubicaciones para la parcialidad visitante en semifinales, una cifra que la infraestructura de UNO no logra cubrir holgadamente en sus tribunas. Verón confirmó que agotarán las instancias de negociación con el rival de turno para no salir de su casa, dado que la opción del Estadio Único Diego Armando Maradona queda descartada por la realización de eventos musicales programados y obras de remodelación.

Sin demasiado tiempo para el descanso, el León deberá cambiar el chip rápidamente. Antes del gran desafío internacional, se medirá este lunes ante Lanús por el Torneo Clausura, donde marcha en la 11° posición de la Zona A con 10 puntos y necesita sumar para meterse en puestos de playoffs.