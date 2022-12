Boris Becker será extraditado a Alemania

Una vez en Alemania, podrá cumplir libremente el tiempo restante de su condena, sin la autorización de regresar al Reino Unido.

Un ex portavoz de Boris Becker el mes pasado declaró: “Nos complace que Boris califique para una liberación anticipada y pueda viajar a Alemania, aunque Inglaterra ha sido su hogar durante muchos años. Significará mucho para él y su familia reunirse en Navidad”.

El ex tenista fue declarado culpable por transferir cientos de miles de libras de su cuenta comercial y no declarar una propiedad en su ciudad natal de Leimen, en Alemania. La jueza Deborah Taylor lo sentenció en un tribunal de Londres, y como Becker tenía una condena previa por evasión fiscal en Alemania en 2002 y fue declarado culpable de cuatro cargos por un jurado en virtud de la Ley de insolvencia.

“No prestó atención a la advertencia que le dieron. Reconozco la humillación que has sentido, pero no has mostrado humildad”, dijo la jueza.