Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En ese contexto, Brasil deposita gran parte de su poder de ataque en Vinicius Jr. y Raphinha, mientras que en defensa sobresale el liderazgo de Marquinhos junto a Gabriel Magalhães.

La "Verdeamarela" intenta dejar atrás una sequía de títulos mundialistas que ya se extiende desde su última consagración en Corea y Japón 2002. Con cinco Mundiales en su haber (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), el seleccionado brasileño sigue siendo el más ganador de la historia del torneo y uno de los grandes candidatos cada vez que inicia la competencia.

Haití, en cambio, tiene una participación muy limitada en la historia mundialista. Su única aparición fue en el Mundial de 1974 en Alemania, donde no logró superar la fase de grupos. Desde entonces, no volvió a clasificarse.

Formaciones de Brasil vs. Haití por el Mundial 2026

Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Expérience; Pierre, Jean-Jacques, Bellegarde; Deedson, Isidor, Providence. DT: Sébastien Migné.

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