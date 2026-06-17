Brasil vs. Haití por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
En busca de acomodarse en el Grupo C, el seleccionado de Ancelotti se mide ante el golpeado Haití en Filadelfia. Descubrí todos los detalles en la nota.
Brasil y Haití se enfrentan este viernes, a las 21:30 (hora argentina), en un duelo correspondiente al Grupo C del Mundial 2026, que comparten con Marruecos y Escocia.
El encuentro, que se televisará por DSports, llega con realidades opuestas: Haití cayó 1 a 0 ante Escocia en su debut, mientras que Brasil no pudo pasar del empate 1 a 1 frente a Marruecos, en un partido donde terminó dependiendo de las intervenciones de Alisson Becker para sostener el resultado.
El conjunto brasileño, dirigido por Carlo Ancelotti, encara el torneo con una convocatoria repleta de figuras, pero con una preocupación central: la situación de Neymar Jr.. El delantero arrastra un edema muscular y todo indica que no estará disponible durante la fase de grupos.
En ese contexto, Brasil deposita gran parte de su poder de ataque en Vinicius Jr. y Raphinha, mientras que en defensa sobresale el liderazgo de Marquinhos junto a Gabriel Magalhães.
La "Verdeamarela" intenta dejar atrás una sequía de títulos mundialistas que ya se extiende desde su última consagración en Corea y Japón 2002. Con cinco Mundiales en su haber (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), el seleccionado brasileño sigue siendo el más ganador de la historia del torneo y uno de los grandes candidatos cada vez que inicia la competencia.
Haití, en cambio, tiene una participación muy limitada en la historia mundialista. Su única aparición fue en el Mundial de 1974 en Alemania, donde no logró superar la fase de grupos. Desde entonces, no volvió a clasificarse.
Formaciones de Brasil vs. Haití por el Mundial 2026
Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.
Haití: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Expérience; Pierre, Jean-Jacques, Bellegarde; Deedson, Isidor, Providence. DT: Sébastien Migné.
Horario y televisación
- Hora: 21:30
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Filadelfia
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