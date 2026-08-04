Ferran Torres desmintió un guiño a Trump por su gorra durante los festejos de España

| Ferran Torres aclaró en entrevista con CNN, que la gorra roja con el lema “Make Spain Great Again” que usó tras la final del Mundial no tenía un mensaje político. El delantero español explicó que solo simbolizaba su deseo de ver a España nuevamente en la cima del fútbol… pic.twitter.com/bUxZ5WTNKX — UHN Plus (@UHN_Plus) August 4, 2026

Ferran Torres también habló sobre su futuro

Durante su gira de medios por Estados Unidos, el delantero también fue consultado sobre su continuidad en el Barcelona y dejó abierta la posibilidad de un cambio de club en este mercado de pases: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", afirmó en una entrevista con el programa Today Show, de la cadena NBC.