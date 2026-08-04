Ferran Torres desmintió un guiño a Trump por su gorra durante los festejos de España
El delantero del Barcelona explicó el significado de la visera que utilizó durante la celebración del Mundial 2026 y aseguró que solo buscaba expresar el deseo de volver a ver a España en lo más alto.
Ferran Torres rompió el silencio sobre una de las imágenes más comentadas de los festejos de España tras conquistar el Mundial 2026. El delantero del Barcelona utilizó una gorra con la inscripción "Make Spain Great Again", una frase inspirada en el histórico lema "Make America Great Again" (MAGA), popularizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que generó un fuerte debate y múltiples interpretaciones en las redes sociales.
Ante la repercusión que tuvo la imagen, el atacante español aclaró que su intención nunca fue enviar un mensaje político: "Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial", explicó Torres en una entrevista con CNN.
La gorra llevaba la frase "Make Spain Great Again" ("Hacer a España grande de nuevo"), una adaptación directa del eslogan utilizado por Trump durante sus campañas presidenciales. Precisamente esa similitud fue la que provocó que muchos usuarios interpretaran el gesto como una muestra de apoyo al mandatario estadounidense.
La polémica tomó aún más fuerza cuando la cuenta oficial de The White House en X (ex Twitter) compartió el video del futbolista durante los festejos y escribió: "Todos quieren sumarse al movimiento", alimentando el debate en las redes sociales. Más allá de la controversia, Ferran insistió en que nunca buscó realizar una declaración política y remarcó que únicamente quiso celebrar la conquista de España con un mensaje relacionado con el éxito deportivo de su selección.
Ferran Torres también habló sobre su futuro
Durante su gira de medios por Estados Unidos, el delantero también fue consultado sobre su continuidad en el Barcelona y dejó abierta la posibilidad de un cambio de club en este mercado de pases: "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", afirmó en una entrevista con el programa Today Show, de la cadena NBC.
El vínculo de Ferran Torres con el conjunto catalán finaliza el 30 de junio de 2027, aunque en las últimas semanas fue vinculado con un posible interés del PSG, que sigue de cerca su situación de cara a la próxima temporada.
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