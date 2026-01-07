Bronca en los hinchas de Boca por el precio de las entradas para el amistoso con Millonarios: cuánto salen
El Xeneize anunció la venta de entradas para el amistoso con Millonarios en La Bombonera y los precios generaron enojo entre los hinchas, especialmente en plateas.
Boca confirmó el amistoso internacional ante Millonarios en La Bombonera y dio a conocer el esquema de venta de entradas y sus precios. Los valores de plateas y adicionales despertaron una fuerte bronca entre los hinchas, que se preparan para acompañar al equipo en el primer partido del año como local.
El Xeneize ya tiene definido su calendario de amistosos de verano para el inicio del 2026, que marcarán la preparación del equipo comandado por Claudio Úbeda antes de las competencias oficiales. El primero será en La Bombonera, con un atractivo cruce internacional ante Millonarios de Colombia.
El lunes por la noche, el equipo de la Ribera anunció que el encuentro se disputará el miércoles 14 de enero a las 19:00 en Brandsen 805 y tendrá un condimento especial: será un homenaje a Miguel Ángel Russo, figura muy querida por ambas instituciones. El anuncio generó una gran expectativa entre los socios, aunque rápidamente apareció el malestar por los precios.
Venta de entradas y precios que generan malestar en los hinchas de Boca
La venta de entradas comenzará este miércoles desde las 9:00 para los abonados, quienes tendrán exclusividad para adquirir su ubicación habitual hasta el jueves 8. Las generales también saldrán a la venta el miércoles a partir de las 9:00, mientras que las plateas estarán disponibles desde el viernes 9, siempre a través de la plataforma SoySocio.
Según informó el periodista Emiliano Raddi, los socios adherentes podrán ingresar al estadio y contarán con la mitad de las populares a disposición. Sin embargo, el foco de la bronca estuvo puesto en los valores de los adicionales, que muchos hinchas consideraron excesivos para un amistoso.
Los precios informados son los siguientes: Platea Alta $80.000, Platea Media $150.000 y Generales para socios adherentes $16.000. En redes sociales, numerosos hinchas expresaron su enojo y cuestionaron el costo de las plateas en un partido de preparación.
El segundo amistoso de Boca en enero
Además del duelo ante Millonarios en La Bombonera, Boca ya confirmó un segundo amistoso para el mes de enero. El equipo viajará a San Nicolás para jugar el domingo 18, aunque el rival y el horario todavía no fueron anunciados oficialmente.
Ese estadio ya le resulta familiar al club, ya que a comienzos del 2025 Boca disputó allí un amistoso frente a Juventude de Brasil, en el que el equipo dirigido en ese momento por Fernando Gago se impuso por 2-0. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el debut del año en casa, marcado por la expectativa deportiva y la polémica por el precio de las entradas.
