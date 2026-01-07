Bronca en los hinchas de Boca por el precio de las entradas para el amistoso con Millonarios: cuánto salen

Los precios informados son los siguientes: Platea Alta $80.000, Platea Media $150.000 y Generales para socios adherentes $16.000. En redes sociales, numerosos hinchas expresaron su enojo y cuestionaron el costo de las plateas en un partido de preparación.

El segundo amistoso de Boca en enero

Además del duelo ante Millonarios en La Bombonera, Boca ya confirmó un segundo amistoso para el mes de enero. El equipo viajará a San Nicolás para jugar el domingo 18, aunque el rival y el horario todavía no fueron anunciados oficialmente.

Ese estadio ya le resulta familiar al club, ya que a comienzos del 2025 Boca disputó allí un amistoso frente a Juventude de Brasil, en el que el equipo dirigido en ese momento por Fernando Gago se impuso por 2-0. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el debut del año en casa, marcado por la expectativa deportiva y la polémica por el precio de las entradas.