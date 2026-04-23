Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Boca por internet
Se juega este jueves el duelo Defensa vs. Boca, partido clave por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Este jueves a las 20, el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello será el escenario del inicio de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El choque entre Defensa y Justicia y Boca promete un clima vibrante, potenciado por el condimento extra de contar con público de ambas parcialidades.
El equipo de Claudio Úbeda llega en estado de gracia. Con el impulso anímico de haber ganado el Superclásico en el Monumental, Boca ostenta un invicto de 13 encuentros: se ubica 3° en la Zona A, con 24 unidades, y un triunfo esta noche le otorgará el boleto matemático a los playoffs.
En tanto, para los dirigidos por Mariano Soso, la urgencia es máxima. Tras un inicio de campeonato prometedor donde fueron los últimos en perder el invicto, el conjunto de Varela atraviesa un bache futbolístico: tres caídas en fila (Instituto, Talleres e Independiente).
El desafío del local será recuperar la solidez en casa para no quedar fuera de los puestos de privilegio y frenar la caída en la tabla.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Defensa vs. Boca
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
Así está la tabla de posiciones del Grupo A
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