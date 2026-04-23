Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Boca por internet

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Formaciones de Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Cómo ver en vivo Defensa vs. Boca

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:

Canales 123 de Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

Así está la tabla de posiciones del Grupo A

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