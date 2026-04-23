Claudio Úbeda mete mano: el posible 11 alternativo de Boca para visitar a Defensa y Justicia

Más adelante, Exequiel Zeballos volverá a tener minutos como titular, desempeñándose en una función de enlace entre el mediocampo y la delantera, un rol que suele ocupar Tomás Aranda. En ataque, la dupla estará compuesta por Milton Giménez y Ángel Romero, quienes buscarán revertir la imagen dejada en su última presentación, donde no lograron cumplir con las expectativas y fueron reemplazados antes de lo previsto.

boca en florencio varela

Así, el club de la Ribera se prepara para afrontar un nuevo desafío en el ámbito local con un equipo renovado, pero sin perder de vista el objetivo principal del mes: la competencia continental. La rotación será clave para sostener el rendimiento en ambos frentes, en una etapa donde cada decisión puede marcar la diferencia.

La posible formación de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.