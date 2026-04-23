Claudio Úbeda mete mano: el posible 11 alternativo de Boca para visitar a Defensa y Justicia
Con el calendario cargado y la Copa Libertadores en el horizonte inmediato, el entrenador xeneize planea una rotación masiva en el equipo, que viene de ganarle a River.
Boca ya tiene en mente el equipo que presentará en su próximo compromiso frente a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026, en un contexto marcado por la acumulación de partidos y la necesidad de administrar energías. Luego del triunfo en el Superclásico, Claudio Úbeda optará por modificar casi por completo la alineación titular, con la mirada puesta en el duelo clave ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.
La decisión del entrenador responde a una lógica clara: preservar a los habituales titulares para el desafío internacional. Por eso, el equipo que saldrá a la cancha será en su mayoría alternativo, con apenas un nombre que se repetirá respecto al once que jugó en el Monumental. Ese futbolista será el arquero Leandro Brey, quien continuará bajo los tres palos ante la ausencia de Agustín Marchesín, lesionado de gravedad tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior.
En la defensa, "Sifón" volverá a confiar en una línea que ya tuvo rodaje en compromisos recientes y que dejó buenas sensaciones. Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida conformarán nuevamente el fondo, en una estructura que empieza a consolidarse como una alternativa confiable dentro del plantel. Este bloque defensivo ya tuvo participación en encuentros ante Gimnasia de Chivilcoy, Talleres e Independiente, mostrando solidez y orden.
El mediocampo presenta la única incógnita que mantiene el cuerpo técnico. Ander Herrera y Tomás Belmonte tienen prácticamente asegurada su presencia desde el arranque, pero resta definir quién será el tercer integrante del sector central. Alan Velasco aparece con ventaja en la consideración, por encima de Williams Alarcón y Camilo Rey Domenech, quien viene de jugar en la Reserva. Kevin Zenón, en tanto, asoma como alternativa en la convocatoria.
Más adelante, Exequiel Zeballos volverá a tener minutos como titular, desempeñándose en una función de enlace entre el mediocampo y la delantera, un rol que suele ocupar Tomás Aranda. En ataque, la dupla estará compuesta por Milton Giménez y Ángel Romero, quienes buscarán revertir la imagen dejada en su última presentación, donde no lograron cumplir con las expectativas y fueron reemplazados antes de lo previsto.
Así, el club de la Ribera se prepara para afrontar un nuevo desafío en el ámbito local con un equipo renovado, pero sin perder de vista el objetivo principal del mes: la competencia continental. La rotación será clave para sostener el rendimiento en ambos frentes, en una etapa donde cada decisión puede marcar la diferencia.
La posible formación de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026
- Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
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