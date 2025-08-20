Bronca en Peñarol: la polémica falta sobre Maravilla Martínez que definió la serie ante Racing

Embed "SI VAS A COBRAR ESE PENAL, TENÉS QUE COBRAR 10 PENALES POR PARTIDO." Diego Aguirre opinó sobre la polémica de la noche en El Cilindro y tuve un cruce con los periodistas en la conferencia de prensa.



La bronca de Peñarol se trasladó de inmediato al campo, donde los futbolistas rodearon al juez, y luego a las redes sociales, donde simpatizantes y dirigentes criticaron duramente la decisión arbitral. Muchos consideran que no hubo infracción y que se trató de un simple forcejeo propio del juego aéreo.

El resultado deja al Carbonero nuevamente al margen de la Libertadores en una instancia decisiva, pese a haber estado durante largos pasajes con la clasificación en sus manos. Racing, en cambio, celebró con su gente una remontada inolvidable y ya piensa en su próximo desafío: los cuartos de final frente a Vélez Sarsfield.