Bronca en Peñarol: la polémica falta sobre Maravilla Martínez que definió la serie ante Racing
El penal sancionado a instancias de un contacto entre Gularte y Martínez cambió el rumbo del partido y desató la furia del Carbonero, que quedó eliminado.
Racing vivió una de esas noches que quedarán grabadas en su historia dentro de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Gustavo Costas revirtió una serie adversa y venció a Peñarol por 3-1 en Avellaneda, sellando su clasificación a los cuartos de final del torneo. Sin embargo, el duelo quedó marcado por una acción que derivó en un penal para la Academia y encendió la polémica.
Se trata de la caída de Maravilla Martínez en el área tras un contacto con Gularte a los 80 minutos. El desarrollo del encuentro había mostrado a una Academia dominadora en la posesión pero sin la claridad necesaria para quebrar la muralla defensiva del conjunto uruguayo.
El Manya, que había ganado 1-0 en Montevideo y se clasificaba con el empate parcial en el Cilindro, optó por replegarse en el segundo tiempo, resignando prácticamente toda iniciativa ofensiva. El plan parecía darle resultado hasta que la insistencia local encontró su premio en el tramo final.
El ingreso de Duván Vergara fue un punto de quiebre. Apenas pisó la cancha, el colombiano encaró, desbordó y generó una acción que terminó con la pelota cerca de los pies de Martínez. Fue en ese instante cuando Gularte, en su afán por incomodar al delantero, levantó el brazo y lo impactó en la nuca.
El argentino cayó y el árbitro Wilmar Roldán no dudó: sancionó penal. El propio Martínez se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-1 que desató la euforia en Avellaneda. A partir de allí, el local se adueñó por completo del trámite y liquidó la serie con otro tanto que selló el 3-1 final.
La bronca de Peñarol se trasladó de inmediato al campo, donde los futbolistas rodearon al juez, y luego a las redes sociales, donde simpatizantes y dirigentes criticaron duramente la decisión arbitral. Muchos consideran que no hubo infracción y que se trató de un simple forcejeo propio del juego aéreo.
El resultado deja al Carbonero nuevamente al margen de la Libertadores en una instancia decisiva, pese a haber estado durante largos pasajes con la clasificación en sus manos. Racing, en cambio, celebró con su gente una remontada inolvidable y ya piensa en su próximo desafío: los cuartos de final frente a Vélez Sarsfield.
