Épica clasificación de Racing: se impuso 3-2 sobre la hora en el global y eliminó a Peñarol
La Academia necesitaba revertir el 1-0 sufrido en Montevideo y lo hizo de la mejor manera con todo el apoyo de su gente y una lluvia inolvidable.
Racing, que fue superior en grandes tramos del encuentro y supo demostrar gran nivel desde lo colectivo, logró una hazaña histórica en el Cilindro de Avellaneda y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un duelo vibrante, Adrián “Maravilla” Martínez había puesto el 2-1 de penal para igualar la serie, pero en la última jugada Franco Pardo apareció para marcar el tanto definitivo que le dio la victoria a la Academia.
El partido había estado marcado por la intensidad, la lluvia y la polémica: a los 32 minutos del primer tiempo, Marcos Rojo había convertido, pero el gol fue anulado tras revisión del VAR por una falta. El duelo continuó parejo hasta el cierre, cuando la inspiración de Pardo desató la euforia en Avellaneda.
Con este triunfo, Racing enfrentará en cuartos de final a Vélez, que previamente eliminó a Fortaleza, y sigue con vida en la Libertadores tras un partido que sin lugar a dudas quedará en la memoria de los hinchas por su dramatismo y emoción hasta el último instante.
Marcos Rojo bajó la pelota y Adrián "Maravilla" Martínez marcó el 1-0 e igualó la serie para la Academia:
Nahuel Herrera, de cabeza, igualó el encuentro y puso a Peñarol arriba en la serie:
Maravilla, desde los doce pasos, puso el 2-1:
Pardo le da el pase a los cuartos de final de manera épica:
Racing vs. Peñarol: probables formaciones
- Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.
- Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.
Racing vs. Peñarol: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Presidente Perón.
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: Fox Sports.
