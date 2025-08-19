Épica clasificación de Racing: se impuso 3-2 sobre la hora en el global y eliminó a Peñarol

Racing, que fue superior en grandes tramos del encuentro y supo demostrar gran nivel desde lo colectivo, logró una hazaña histórica en el Cilindro de Avellaneda y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un duelo vibrante, Adrián “Maravilla” Martínez había puesto el 2-1 de penal para igualar la serie, pero en la última jugada Franco Pardo apareció para marcar el tanto definitivo que le dio la victoria a la Academia.