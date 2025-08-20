Gastón Martirena, picante tras la clasificación de Racing ante Peñarol: "Los vi muy confiados"
El lateral de la Academia, hincha de Nacional, no ocultó su satisfacción después de la clasificación a cuartos de la Copa Libertadores.
Racing vivió una noche inolvidable en Avellaneda al dar vuelta la serie frente a Peñarol y meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Uno de los protagonistas fue Gastón Martirena, lateral derecho uruguayo que brilló en defensa y en ataque, y que después del triunfo lanzó declaraciones cargadas de picante por su condición de hincha de Nacional, eterno rival del conjunto aurinegro.
El futbolista reconoció que la serie tuvo un condimento especial para él y que trató de manejarlo con profesionalismo, aunque no pudo evitar sentirse especialmente motivado. “Me llegaron muchos comentarios de gente de Peñarol que daba la clasificación por asegurada, y la verdad es que me causaba gracia. Quedaban 90 minutos y en Avellaneda nunca es fácil”, comentó el defensor, que fue uno de los más destacados del encuentro.
Martirena explicó que percibió un exceso de confianza del lado de los hinchas de Peñarol, algo que, lejos de intimidarlo, lo motivó aún más: “Los vi sobrados y eso nos dio un plus. Nosotros siempre peleamos hasta el final, nunca dejamos de creer”. Con sus palabras, reafirmó la mentalidad de un equipo que bajo la conducción de Gustavo Costas supo dar un golpe fuerte en el plano internacional.
Más allá de las chicanas, el lateral mostró respeto hacia el rival, pero también marcó distancia: “Peñarol tiene historia y es un equipo copero, pero sentí que no nos respetaron a nosotros ni a mí. Hoy quedó claro que Racing puede competir de igual a igual contra cualquiera”.
Racing sacó a Peñarol y se medirá con Vélez en la Copa Libertadores
El triunfo académico no solo lo coloca entre los ocho mejores del continente, sino que también asegura presencia argentina en semifinales. Esto se debe a que Racing se medirá en cuartos contra Vélez, que eliminó a Fortaleza, garantizando que al menos un equipo nacional llegará a la penúltima instancia.
La ida será en el Estadio José Amalfitani a mediados de septiembre, con revancha una semana más tarde en el Cilindro de Avellaneda. Martirena, en ese escenario, buscará seguir siendo protagonista, con la confianza de un grupo que sorprendió a propios y extraños y que ahora se anima a soñar con levantar la Copa Libertadores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario