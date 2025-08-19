Polémica en Avellaneda: le anularon un gol a Marcos Rojo en Racing vs. Peñarol
El defensor, que llegó a la Academia para disputar la Copa Libertadores, había marcado el 2-1 de su equipo pero el árbitro del encuentro revisó la jugada y le ahogó el grito.
El Cilindro de Avellaneda vivió un momento de alta tensión a los 32 minutos del primer tiempo. Marcos Rojo, refuerzo de jerarquía que llegó desde Boca para disputar la Copa Libertadores en este mercado de pases, había convertido lo que era el 2-1 para Racing y el empate en la serie ante Peñarol.
El defensor apareció dentro del área rival, capturó un balón suelto y definió con categoría con un tremendo cabezazo, desatando la locura en la hinchada de la Academia. Sin embargo, el festejo duró poco: el árbitro Wilmar Roldán recibió el llamado del VAR y decidió revisar la jugada por una clara falta del defensor.
Tras varios segundos de incertidumbre, el juez colombiano entendió que hubo falta previa de Rojo en la disputa aérea y anuló el tanto. La decisión generó bronca en todo Avellaneda (principalmente en el entrenador Gustavo Costas) que ya celebraba lo que hubiese sido el primer tanto del zaguero con la camiseta de Racing.
El marcador, de esta manera, continúa 1-1 en el partido, con Peñarol arriba 2-1 en el global y en búsqueda de seguir avanzando en una competencia que está más pareja que nunca y que promete ser apasionante en todas las intancias que quedan.
Polémica en Avellaneda: le anularon un gol a Marcos Rojo en Racing vs Peñarol
Racing vs. Peñarol: formaciones del encuentro por Copa Libertadores
- Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.
- Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.
Racing vs. Peñarol: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Presidente Perón.
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: Fox Sports.
