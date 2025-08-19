Así expulsaron a Marcos Rojo en Racing: estaba en el banco de suplentes
Apenas dos partidos le bastaron al aguerrido defensor para ver su primera tarjeta roja en la "Academia". Lo curiosidad es que se dio estando en el banco.
Racing venció sobre la hora y de forma épica a Peñarol para eliminarlo en los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partidazo que tuvo de todo, y hasta la expulsión de Marcos Rojo, que se perderá al menos la ida por los cuartos de final ante Vélez.
El encuentro fue no apto para cardíacos en el Cilindro de Avellaneda, el exdefensor de Boca jugó su segundo partido en la "Academia", primero como titular, y si bien fue protagonista en el primer gol y hasta le anularon un tanto propio, también generó polémicas al ver la tarjeta roja incluso estando en el banco de suplentes.
Rojo fue sustituido en el segundo tiempo cuando el conjunto de Gustavo Costas intentaba igualar la serie que entonces lo tenía abajo en el global. Y desde el banco de suplentes, por motivos que aún no trascendieron, fue expulsado por Wilmer Roldán.
El aguerrido defensor suele estar expuesto a tarjetas por su juego brusco. También en Boca fue varias veces expulsado, incluso en partidos importantes como en Superclásicos o en la semifinal de la Copa Libertadores con Palmeiras.
Sin embargo, muchos hinchas "xeneizes" recordaron una reciente situación protagonizada por Rojo en el pasado Mundial de Clubes, cuando vio la tarjeta amarilla estando en el banco de suplentes sin haber sumado minutos, en una sanción que podría haber complicado a su equipo teniendo en cuenta que el fair play podía ser un factor de desempate.
Lo cierto es que ahora, y a la espera de conocer si hubo algún tipo de informe por parte de Roldán, el defensor se perderá de mínima los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez con el agravante de que no se encuentra habilitado para jugar el Torneo Clausura. Le queda por delante esperar que la "Academia" siga en carrera o aspirar a sumar minutos en la Copa Argentina.
