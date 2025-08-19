Así expulsaron a Marcos Rojo en Racing: estaba en el banco de suplentes

Lo cierto es que ahora, y a la espera de conocer si hubo algún tipo de informe por parte de Roldán, el defensor se perderá de mínima los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez con el agravante de que no se encuentra habilitado para jugar el Torneo Clausura. Le queda por delante esperar que la "Academia" siga en carrera o aspirar a sumar minutos en la Copa Argentina.

