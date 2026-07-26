Escalada diplomática: Brasil convocó al embajador argentino tras los insultos de Javier Milei a Lula da Silva

Finalmente, el mandatario alertó sobre un presunto "Riesgo Lula" y vaticinó una inminente crisis de deuda en el país vecino por falta de ajuste fiscal.

La contundente reacción de la diplomacia brasileña refleja el hartazgo frente al tono de confrontación ideológica adoptado por la Casa Rosada. Con el llamado a consultas y el apercibimiento al representante argentino en Brasilia, la relación bilateral queda sumergida en un congelamiento político sin precedentes recientes.