Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por sus ataques a Lula da Silva: "Nos hace pasar vergüenza"
El gobernador bonaerense cuestionó el paso del presidente en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro en Brasil y advirtió lo "riesgosa" que es esta actitud.
Axel Kicillof cargó contra Javier Milei por su participación en un acto de campaña en Brasil, donde volvió a insultar a su par brasileño Lula da Silva y respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro. "Ayer lo veíamos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al Gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo. Desde la provincia de Buenos Aires decimos que en Argentina tenemos respeto por nuestros pueblos vecinos y hermanos", sostuvo el mandatario bonaerense.
Asimismo, acusó al presidente argentino de utilizar la política exterior para alinearse con referentes de la ultraderecha internacional: "Milei nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos, no comprende el papel que desempeña. Incluso peor: quiere convertirse en el 'che pibe' de Trump y Netanyahu, atacando y agrediendo a todos los que le hacen frente a la ultraderecha internacional", afirmó.
En ese marco, reveló que mantuvo una comunicación con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en representación del Partido Justicialista bonaerense. "'No en nuestro nombre, Milei'", expresó al referirse al mensaje que transmitió al funcionario del gobierno de Lula.
"Lo que hace Milei es además poco inteligente, es malo y es riesgoso. Brasil es nuestro principal socio comercial. Así, haciendo estas tonterías y payasadas, pone en riesgo fuentes de trabajo, inversiones e intereses colectivos del pueblo argentino, para sostener a un candidato por orden de Trump", expresó Axel Kicillof.
Las declaraciones del gobernador llegaron luego de que Milei participara en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Durante el acto, el mandatario argentino volvió a referirse a Lula como "ladrón y presidiario" y cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Sus dichos provocaron una fuerte reacción del oficialismo brasileño, que los calificó de "inadmisibles", mientras que el propio Lula pidió que "nadie de afuera intente interferir" en las elecciones de su país.
Las críticas de Kicillof también reavivaron el contraste entre la política exterior del Gobierno nacional y la estrategia impulsada por la administración bonaerense. En los últimos dos años, el mandatario provincial fortaleció su vínculo con Lula da Silva a través de reuniones en Brasilia y de distintos encuentros internacionales, como la asunción de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y la Movilización Progresista Mundial realizada este año en Barcelona, donde ambos volvieron a coincidir.
El massismo y los intendentes se sumaron a las críticas contra Javier Milei
Al cruce contra Milei también se sumó el Frente Renovador, que difundió un documento en defensa de la integración con Brasil y advirtió que los agravios presidenciales tienen un costo directo sobre la producción y el empleo. Desde el espacio que lidera Sergio Massa remarcaron que la relación con el país vecino sostiene a miles de pymes, industrias y puestos de trabajo argentinos, por lo que cuestionaron que el Gobierno priorice la confrontación política por encima de los intereses estratégicos del país.
En la misma línea se pronunciaron dirigentes del espacio, entre ellos los diputados nacionales Diego Giuliano, Cecilia Moreau, Sabrina Selva, Jimena López y Ramiro Gutiérrez, además de legisladores provinciales y funcionarios bonaerenses.
Las críticas también fueron acompañadas por intendentes de distintos distritos bonaerenses, quienes defendieron la integración regional y cuestionaron la postura adoptada por Milei frente a Brasil. Entre ellos se pronunciaron Darío Golia (Chacabuco), Ricardo Marino (Patagones), Maximiliano Sciaini (Roque Pérez), Estefanía Bordoni (Tornquist), Matías Nebot (Saavedra), Sebastián Ianantuony (General Alvarado) y Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), quienes coincidieron en reclamar una agenda común basada en la producción, el empleo y el desarrollo.
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