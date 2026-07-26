Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por sus ataques a Lula da Silva: "Nos hace pasar vergüenza"

Las críticas de Kicillof también reavivaron el contraste entre la política exterior del Gobierno nacional y la estrategia impulsada por la administración bonaerense. En los últimos dos años, el mandatario provincial fortaleció su vínculo con Lula da Silva a través de reuniones en Brasilia y de distintos encuentros internacionales, como la asunción de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y la Movilización Progresista Mundial realizada este año en Barcelona, donde ambos volvieron a coincidir.

El massismo y los intendentes se sumaron a las críticas contra Javier Milei

Al cruce contra Milei también se sumó el Frente Renovador, que difundió un documento en defensa de la integración con Brasil y advirtió que los agravios presidenciales tienen un costo directo sobre la producción y el empleo. Desde el espacio que lidera Sergio Massa remarcaron que la relación con el país vecino sostiene a miles de pymes, industrias y puestos de trabajo argentinos, por lo que cuestionaron que el Gobierno priorice la confrontación política por encima de los intereses estratégicos del país.

En la misma línea se pronunciaron dirigentes del espacio, entre ellos los diputados nacionales Diego Giuliano, Cecilia Moreau, Sabrina Selva, Jimena López y Ramiro Gutiérrez, además de legisladores provinciales y funcionarios bonaerenses.

Las críticas también fueron acompañadas por intendentes de distintos distritos bonaerenses, quienes defendieron la integración regional y cuestionaron la postura adoptada por Milei frente a Brasil. Entre ellos se pronunciaron Darío Golia (Chacabuco), Ricardo Marino (Patagones), Maximiliano Sciaini (Roque Pérez), Estefanía Bordoni (Tornquist), Matías Nebot (Saavedra), Sebastián Ianantuony (General Alvarado) y Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), quienes coincidieron en reclamar una agenda común basada en la producción, el empleo y el desarrollo.