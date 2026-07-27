El destino en Brasil con playas únicas y que es imperdible conocer
Un destino de Brasil que sorprende por sus playas paradisíacas: este archipiélago es una joya del turismo para recorrer algunas de las mejores costas del país.
Ilha Grande es uno de los destinos más impactantes para disfrutar del turismo en Brasil. Situada a apenas 125 kilómetros de Río de Janeiro, esta isla se ganó un lugar entre los paisajes más espectaculares del litoral brasileño gracias a su combinación de playas, selva y naturaleza prácticamente intacta.
Uno de sus mayores atractivos es Lopes Mendes, una playa reconocida a nivel internacional por su extensa franja de arena blanca y sus aguas transparentes. Este rincón es considerado entre los más bellos del mundo y se convirtió en una de las opciones favoritas para quienes eligen Brasil como destino de vacaciones, especialmente entre los turistas argentinos.
Con una superficie de 193 kilómetros cuadrados, Ilha Grande reúne una exuberante selva tropical, montañas y un total de 106 playas, muchas de ellas protegidas por el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro. La isla mantiene un fuerte compromiso con la preservación ambiental: no hay rutas asfaltadas ni circulación de autos, por lo que los desplazamientos se realizan únicamente a pie, por senderos conocidos como trilhas, o en embarcaciones.
La diversidad de escenarios naturales es otro de los grandes motivos que impulsan el turismo en este rincón de Brasil. En la costa norte predominan las aguas calmas y cristalinas, ideales para practicar snorkel y buceo, mientras que el sector sur ofrece un paisaje completamente distinto, con playas más agrestes, amplias y alejadas del movimiento.
La mayoría de las excursiones parten desde Vila do Abraão, el principal centro urbano de la isla. Desde allí es posible contratar recorridos para descubrir cascadas escondidas, navegar entre peces de colores o realizar caminatas por la Mata Atlántica, siempre acompañados por guías locales que permiten conocer en profundidad uno de los destinos naturales más fascinantes de Brasil.
Qué se puede hacer en Ilha Grande
Quienes eligen este destino de turismo en Brasil encuentran una amplia variedad de propuestas para recorrer Ilha Grande y disfrutar de sus paisajes naturales. Entre las actividades más recomendadas se destacan:
- Recorrer sus 106 playas, entre ellas la famosa Lopes Mendes, reconocida por su arena blanca y sus olas ideales para el surf. También sobresalen Dois Rios y Aventureiro, dos opciones perfectas para quienes buscan un entorno más tranquilo y alejado del turismo masivo.
- Practicar snorkel y buceo en la costa norte de la isla, especialmente en la Laguna Azul, donde la transparencia del agua permite observar peces tropicales y una gran diversidad de vida marina.
- Visitar las cascadas cercanas a Praia da Feiticeira, un rincón rodeado de vegetación que invita a refrescarse y descansar después de una caminata.
- Recorrer las tradicionales trilhas, senderos que atraviesan la Mata Atlántica y ofrecen recorridos con distintos niveles de dificultad, aptos tanto para principiantes como para quienes disfrutan del trekking.
- Sumarse a los paseos en barco que parten desde Vila do Abraão, el principal punto de encuentro de la isla, donde también se concentran posadas, restaurantes y agencias dedicadas al turismo.
- Probar la gastronomía típica de Brasil, con especial protagonismo de los pescados y mariscos frescos, que suelen servirse durante las excursiones o en los restaurantes ubicados frente al mar.
Dónde queda Ilha Grande
Ilha Grande está situada sobre la costa del estado de Río de Janeiro, en Brasil, a unos 125 kilómetros al oeste de la capital carioca. Este destino forma parte del archipiélago de Angra dos Reis, aunque no es necesario llegar hasta esa ciudad para embarcar rumbo a la isla.
Una de las alternativas más utilizadas por los viajeros es salir desde Conceição de Jacareí, ubicada unos 30 kilómetros antes de Angra dos Reis. Desde ese puerto parten escunas y lanchas rápidas (fast boats) que conectan de manera directa con Ilha Grande.
Con una extensión de 193 kilómetros cuadrados, la isla es uno de los principales destinos de turismo de Brasil para quienes buscan naturaleza en estado puro. Gran parte de su superficie está protegida por el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro, mientras que la prohibición de circular con autos ayuda a conservar sus paisajes prácticamente intactos. Gracias a su cercanía, se puede llegar desde Buenos Aires en un viaje de alrededor de tres horas de vuelo hasta Río de Janeiro, seguido del traslado terrestre y marítimo hacia la isla.
Cómo llegar a Ilha Grande
Para visitar Ilha Grande desde Argentina, el viaje comienza con un vuelo hacia Río de Janeiro, que tiene una duración aproximada de tres horas.
Ya en Brasil, los turistas pueden dirigirse a dos puertos desde donde parten las embarcaciones hacia la isla: Angra dos Reis o Conceição de Jacareí, una opción ubicada unos 30 kilómetros antes y elegida por muchos viajeros por tener menor movimiento.
Desde ambos puntos salen de manera frecuente escunas y fast boats (lanchas rápidas) con destino a Vila do Abraão, el principal centro urbano de Ilha Grande. El recorrido por mar suele demorar entre una y dos horas, según el tipo de embarcación elegida y las condiciones del clima. De esta manera, el turismo en este paraíso de Brasil resulta accesible para quienes desean disfrutar de playas, selva y paisajes naturales únicos.
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