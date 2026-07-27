El destino en Brasil con playas únicas y que es imperdible conocer

Qué se puede hacer en Ilha Grande

Quienes eligen este destino de turismo en Brasil encuentran una amplia variedad de propuestas para recorrer Ilha Grande y disfrutar de sus paisajes naturales. Entre las actividades más recomendadas se destacan:

Recorrer sus 106 playas , entre ellas la famosa Lopes Mendes , reconocida por su arena blanca y sus olas ideales para el surf. También sobresalen Dois Rios y Aventureiro , dos opciones perfectas para quienes buscan un entorno más tranquilo y alejado del turismo masivo.

, entre ellas la famosa , reconocida por su arena blanca y sus olas ideales para el surf. También sobresalen y , dos opciones perfectas para quienes buscan un entorno más tranquilo y alejado del turismo masivo. Practicar snorkel y buceo en la costa norte de la isla, especialmente en la Laguna Azul , donde la transparencia del agua permite observar peces tropicales y una gran diversidad de vida marina.

y en la costa norte de la isla, especialmente en la , donde la transparencia del agua permite observar peces tropicales y una gran diversidad de vida marina. Visitar las cascadas cercanas a Praia da Feiticeira , un rincón rodeado de vegetación que invita a refrescarse y descansar después de una caminata.

, un rincón rodeado de vegetación que invita a refrescarse y descansar después de una caminata. Recorrer las tradicionales trilhas , senderos que atraviesan la Mata Atlántica y ofrecen recorridos con distintos niveles de dificultad, aptos tanto para principiantes como para quienes disfrutan del trekking.

, senderos que atraviesan la y ofrecen recorridos con distintos niveles de dificultad, aptos tanto para principiantes como para quienes disfrutan del trekking. Sumarse a los paseos en barco que parten desde Vila do Abraão, el principal punto de encuentro de la isla, donde también se concentran posadas, restaurantes y agencias dedicadas al turismo.

Probar la gastronomía típica de Brasil, con especial protagonismo de los pescados y mariscos frescos, que suelen servirse durante las excursiones o en los restaurantes ubicados frente al mar.

Dónde queda Ilha Grande

Ilha Grande está situada sobre la costa del estado de Río de Janeiro, en Brasil, a unos 125 kilómetros al oeste de la capital carioca. Este destino forma parte del archipiélago de Angra dos Reis, aunque no es necesario llegar hasta esa ciudad para embarcar rumbo a la isla.

Una de las alternativas más utilizadas por los viajeros es salir desde Conceição de Jacareí, ubicada unos 30 kilómetros antes de Angra dos Reis. Desde ese puerto parten escunas y lanchas rápidas (fast boats) que conectan de manera directa con Ilha Grande.

Con una extensión de 193 kilómetros cuadrados, la isla es uno de los principales destinos de turismo de Brasil para quienes buscan naturaleza en estado puro. Gran parte de su superficie está protegida por el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro, mientras que la prohibición de circular con autos ayuda a conservar sus paisajes prácticamente intactos. Gracias a su cercanía, se puede llegar desde Buenos Aires en un viaje de alrededor de tres horas de vuelo hasta Río de Janeiro, seguido del traslado terrestre y marítimo hacia la isla.

Cómo llegar a Ilha Grande

Para visitar Ilha Grande desde Argentina, el viaje comienza con un vuelo hacia Río de Janeiro, que tiene una duración aproximada de tres horas.

Ya en Brasil, los turistas pueden dirigirse a dos puertos desde donde parten las embarcaciones hacia la isla: Angra dos Reis o Conceição de Jacareí, una opción ubicada unos 30 kilómetros antes y elegida por muchos viajeros por tener menor movimiento.

Desde ambos puntos salen de manera frecuente escunas y fast boats (lanchas rápidas) con destino a Vila do Abraão, el principal centro urbano de Ilha Grande. El recorrido por mar suele demorar entre una y dos horas, según el tipo de embarcación elegida y las condiciones del clima. De esta manera, el turismo en este paraíso de Brasil resulta accesible para quienes desean disfrutar de playas, selva y paisajes naturales únicos.