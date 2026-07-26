Alerta: Brasil llamó a consultas a su embajador tras los insultos de Javier Milei contra Lula da Silva
La decisión fue adoptada luego de que el mandatario argentino insultara a su par brasileño durante un acto de campaña de Flávio Bolsonaro en San Pablo.
AEl gobierno de Brasil resolvió llamar a consultas a su embajador en la Argentina en respuesta diplomática a los insultos que Javier Milei lanzó contra Lula da Silva durante un acto político en San Pablo, una decisión que profundiza la tensión bilateral y marca una nueva escalada en el conflicto entre ambos países.
Según trascendió de fuentes diplomáticas brasileñas, el canciller Mauro Vieira le pidió a Julio Bitelli que regresará a Brasilia "en las próximas horas" para mantener consultas en el Palacio de Itamaraty sobre el deterioro de la relación entre ambos gobiernos. Las mismas fuentes calificaron de "inaudito" el discurso pronunciado por Milei durante la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.
La convocatoria a consultas de un embajador constituye uno de los gestos diplomáticos más severos que puede adoptar un país sin llegar a romper relaciones y representa un fuerte mensaje político del gobierno de Lula da Silva hacia la administración argentina.
El conflicto se desencadenó luego de que Milei participara este sábado de un acto del bolsonarismo en San Pablo, en su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener reuniones con autoridades del gobierno brasileño.
Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario argentino lanzó duras descalificaciones contra Lula, a quien llamó "el zurdo", "el ladrón" y "el presidiario". Incluso, ante un desperfecto técnico en el escenario, ironizó al preguntar si "los micrófonos los mandó a tocar el ladrón".
Además, acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones presidenciales argentinas de 2023: "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó.
Milei también cuestionó la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien calificó como "la basura calva" por impedirle visitar al exmandatario brasileño, actualmente detenido.
Rechazo del oficialismo brasileño
Las declaraciones del Presidente generaron un inmediato rechazo dentro del gobierno de Lula. El primero en responder fue el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien calificó de "inadmisible" la actitud de Milei.
"Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos", expresó.
Silva agregó que "no sorprende" el comportamiento del mandatario argentino y sostuvo que "ha demostrado en reiteradas oportunidades no estar a la altura del cargo que ocupa".
También se pronunció el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, quien cuestionó el modelo económico impulsado por La Libertad Avanza y señaló que esperaba que Milei aprovechara su visita para aprender que "gobernar es cuidar a las personas y no desmontar derechos".
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