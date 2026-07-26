Alerta: Brasil llamó a consultas a su embajador tras los insultos de Javier Milei contra Lula da Silva

Además, acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones presidenciales argentinas de 2023: "Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda", afirmó.

Milei también cuestionó la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien calificó como "la basura calva" por impedirle visitar al exmandatario brasileño, actualmente detenido.

Rechazo del oficialismo brasileño

Las declaraciones del Presidente generaron un inmediato rechazo dentro del gobierno de Lula. El primero en responder fue el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien calificó de "inadmisible" la actitud de Milei.

"Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos", expresó.

Silva agregó que "no sorprende" el comportamiento del mandatario argentino y sostuvo que "ha demostrado en reiteradas oportunidades no estar a la altura del cargo que ocupa".

También se pronunció el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, quien cuestionó el modelo económico impulsado por La Libertad Avanza y señaló que esperaba que Milei aprovechara su visita para aprender que "gobernar es cuidar a las personas y no desmontar derechos".