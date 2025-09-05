Buena noticia para Boca: le dan el alta a Miguel Ángel Russo tras una infección urinaria
Tras permanecer internado en la clínica Fleni, el director técnico ya puede regresar a su casa. En la tarde de este viernes saldrá del centro de salud.
Las últimas horas fueron de total preocupación para Boca, luego de que su director técnico, Miguel Ángel Russo, fuese internado en la clínica Fleni por una infección urinaria. Afortunadamente, en la tarde de este viernes el entrenador recibirá el alta, por lo que se espera que hacia la noche ya se encuentre en su casa.
Así lo confirmó Gastón Gerke, uno de los periodistas deportivos de DSports que, además, se dedica a seguir de cerca la actividad del Xeneize.
Según se supo, Miguel Ángel Russo pasó la noche del martes con suero, con el objetivo de mantenerlo hidratado y le suministraron antibióticos para combatir la infección. Los cultivos determinaron que tenía una bacteria bastante fuerte, por lo que los médicos consideraron que debía permanecer en el Fleni y no hacer un tratamiento ambulatorio.
Llegado el miércoles, su hijo Ignacio fue a visitarlo y, según trascendió, lo encontraron muy bien de ánimo. Tras pasar el jueves también hospitalizado, el DT volverá a su casa en los próximos instantes.
Polémica en Boca
Algo que llamó mucho la atención y desató un debate entre los hinchas es que desde Boca no emitieron ningún tipo de comunicado al respecto a través de sus redes sociales. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos sin la presencia de su técnico.
Los trabajos que realizó el plantel estuvieron a cargo de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros.
El mensaje de Guillermo Barros Schelotto para Russo
“Le deseamos lo mejor, más allá de haberlo tenido como entrenador. Es una persona que estuvo en los últimos 20 o 30 años dirigiendo siempre en el fútbol argentino y se merece lo mejor”, declaró Guillermo en conferencia de prensa en Vélez. Y agregó: “Ojalá se pueda recuperar y pronto esté entrenando en Boca”.
