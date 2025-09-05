Buena noticia para Boca: le dan el alta a Miguel Ángel Russo tras una infección urinaria

Polémica en Boca

Algo que llamó mucho la atención y desató un debate entre los hinchas es que desde Boca no emitieron ningún tipo de comunicado al respecto a través de sus redes sociales. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos sin la presencia de su técnico.

Los trabajos que realizó el plantel estuvieron a cargo de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros.

El mensaje de Guillermo Barros Schelotto para Russo

“Le deseamos lo mejor, más allá de haberlo tenido como entrenador. Es una persona que estuvo en los últimos 20 o 30 años dirigiendo siempre en el fútbol argentino y se merece lo mejor”, declaró Guillermo en conferencia de prensa en Vélez. Y agregó: “Ojalá se pueda recuperar y pronto esté entrenando en Boca”.

