Miguel Ángel Russo seguirá internado: cómo está su salud

Por otro lado, algo que llamó mucho la atención y desató un debate entre los hinchas es que desde Boca no emitieron ningún tipo de comunicado al respecto a través de sus redes sociales. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos sin la presencia de su técnico.

Los trabajos que realizó el plantel estuvo a cargo de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. Ellos estarán al frente también del entrenamiento del jueves.