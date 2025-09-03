Miguel Ángel Russo seguirá internado: cómo está su salud
El técnico de Boca seguirá en la clínica por al menos una noche más. Hasta el momento, el club no emitió ningún comunicado.
En las últimas horas, se supo que Miguel Ángel Russo fue internado en la Clínica Fleni. Esto fue decisión de los médicos ya que quieren seguir de cerca el tratamiento que está haciendo y asegurarse que la infección urinaria que transita se vaya por completo.
El DT de Boca fue este martes a realizarse estudios, pero los de orina no dieron bien y, en principio, continuará 24 horas más en la clínica ubicada en el barrio de Belgrano. Si los profesionales ven que la evolución es positiva, podría recibir el alta el jueves por la mañana.
Durante este miércoles, Russo tuvo la visita de su hijo Ignacio. Además, desde el entorno del entrenador afirman que se encuentra muy bien anímicamente y que insiste en regresar a su domicilio para poder retomar sus actividades. Sin embargo, esto no podrá ser y deberá esperar algunas horas, mientras Claudio Úbeda seguirá al frente del plantel Xeneize, al menos mañana.
Según se supo, Miguel Ángel Russo pasó la noche del martes con suero, con el objetivo de mantenerlo hidratado y le suministraron antibióticos para combatir la infección. Los cultivos determinaron que es una bacteria bastante fuerte, por lo que los médicos consideraron que debe permanecer en el Fleni y no hacer un tratamiento ambulatorio.
Por otro lado, algo que llamó mucho la atención y desató un debate entre los hinchas es que desde Boca no emitieron ningún tipo de comunicado al respecto a través de sus redes sociales. El plantel, incluso, regresó a los entrenamientos sin la presencia de su técnico.
Los trabajos que realizó el plantel estuvo a cargo de Úbeda y el resto del cuerpo técnico, conformado por Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrían Gerónimo y Cristian Aquino, preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. Ellos estarán al frente también del entrenamiento del jueves.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario