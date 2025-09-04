Atento Boca: Milton Giménez se acerca a la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro

El entrenador argentino destacó el impacto positivo que ha tenido su llegada a Paraguay: “El país me hizo daño, me rompió la caparazón de protección que tenía”, dijo, en referencia a la calidez de los aficionados guaraníes y el reconocimiento que recibió tras su labor al frente del equipo.

milton gimenez 1.jpg

Alfaro comparó su experiencia con la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar 2022, recordando la dificultad de salir de situaciones ingratas, pero celebró cómo Paraguay lo recibió y le permitió trabajar con tranquilidad y respaldo.

Con la incorporación de Giménez, la Albirroja reforzaría su ofensiva. La expectativa es máxima, y el DT confía en que la mezcla de juventud, experiencia y compromiso guiará al equipo a otro Mundial histórico.