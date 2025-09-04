Atento Boca: Milton Giménez se acerca a la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro
El entrenador argentino contactó al delantero por sus raíces paraguayas y el jugador ya inició los trámites de ciudadanía.
Gustavo Alfaro continúa dejando su huella en la Selección de Paraguay, que tras un año de trabajo alcanza posiciones destacadas en las Eliminatorias Sudamericanas y se acerca a asegurar su presencia en el Mundial 2026, que se disputará a partir del próximo mes de junio en Estados Unidos, México y Canadá.
Ante la necesidad de reforzar el ataque, el director técnico argentino se comunicó con Milton Giménez, delantero de Boca con padre paraguayo, y logró convencerlo de sumarse al equipo guaraní. El jugador, con pasado en Banfield y presente en el Xeneize, aceptó el desafío de representarla casaca y ya comenzó los trámites de ciudadanía para ser elegible.
Alfaro destacó la importancia de incorporar a jugadores con vínculo familiar con el país y expresó su satisfacción por la receptividad de Giménez. La selección paraguaya se encuentra a un paso de asegurarse la clasificación directa a Norteamérica 2026.
Actualmente ocupa un lugar privilegiado en la tabla de posiciones, con 24 puntos, solo dos más que Colombia y seis por encima de Venezuela, que lucharía por un repechaje. Con sumar un solo punto en esta doble fecha, Paraguay sellaría su pasaje al Mundial sin depender de otros resultados.
El entrenador argentino destacó el impacto positivo que ha tenido su llegada a Paraguay: “El país me hizo daño, me rompió la caparazón de protección que tenía”, dijo, en referencia a la calidez de los aficionados guaraníes y el reconocimiento que recibió tras su labor al frente del equipo.
Alfaro comparó su experiencia con la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar 2022, recordando la dificultad de salir de situaciones ingratas, pero celebró cómo Paraguay lo recibió y le permitió trabajar con tranquilidad y respaldo.
Con la incorporación de Giménez, la Albirroja reforzaría su ofensiva. La expectativa es máxima, y el DT confía en que la mezcla de juventud, experiencia y compromiso guiará al equipo a otro Mundial histórico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario