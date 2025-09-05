MinutoUno

El futbolista exitoso que jugó en Boca y River y superó una profunda depresión

Campeón con Newell´s, este exjugador debió superar una grave depresión luego de abandonar el verde césped. ¿De quién se trata?

Leyenda del fútbol argentino

Leyenda del fútbol argentino, jugó en Boca y River, pero brilló en Newell´s.

Fernando Gamboa dejó una huella imborrable en el fútbol argentino. Defensor aguerrido, vistió camisetas emblemáticas como las de Boca, River y Newell’s, aunque uno de los momentos más emotivo fue cuando recibió el llamado para defensar la camiseta de la Selección.

Sin embargo, más allá de los logros dentro del terreno de juego, debió enfrentar un duro desafío: la depresión. Superada esa etapa, hoy intenta superarse como entrenador, carrera que siguió tras colgar los botines.

Fernando Gamboa y su paso por el fútbol

fernando gamboa.jpg
Tras su retiro, el exdefensor se convirtió en DT.

Gamboa dio sus primeros pasos en el fútbol en Newell’s Old Boys, donde debutó en Primera, ganó un campeonato local y jugó la final de la Copa Libertadores de América.

Su rendimiento fue tan sólido que despertó el interés de River, aunque tiempo más tarde cruzó a la vereda de enfrente: Boca. Allí, compartió vestuario con Diego Maradona, Claudio Caniggia y otras grandes figuras del ámbito local.

Tras jugar en Europa, más precisamente en el Real Oviedo de España, Gamboa volvió a Argentina para calzarse de nuevo la camiseta de la "Lepra", pero tiempo después cerró su carrera en Colo-Colo.

Si bien defendió los colores de Argentina en la década del 90, nunca logró afianzarse en el seleccionado debido a la alta competencia que tenía la "Albiceleste" por aquellos años.

Su vida después del retiro

Gamboa.jpg
Gamboa salió campeón con Newell´s.

Luego de colgar los botines, Gamboa dio el salto a la dirección técnica y estuvo al frente de Newell’s, Chacarita y Colón. Durante esa etapa, el exdefensor ingresó en un profundo cuadro de depresión del que salió con la ayuda de sus seres queridos y profesional. Sin embargo, el paso del tiempo fue clave para sanar esta enfermedad.

