El futbolista exitoso que jugó en Boca y River y superó una profunda depresión

Tras jugar en Europa, más precisamente en el Real Oviedo de España, Gamboa volvió a Argentina para calzarse de nuevo la camiseta de la "Lepra", pero tiempo después cerró su carrera en Colo-Colo.

Si bien defendió los colores de Argentina en la década del 90, nunca logró afianzarse en el seleccionado debido a la alta competencia que tenía la "Albiceleste" por aquellos años.

Su vida después del retiro

Gamboa.jpg Gamboa salió campeón con Newell´s.

Luego de colgar los botines, Gamboa dio el salto a la dirección técnica y estuvo al frente de Newell’s, Chacarita y Colón. Durante esa etapa, el exdefensor ingresó en un profundo cuadro de depresión del que salió con la ayuda de sus seres queridos y profesional. Sin embargo, el paso del tiempo fue clave para sanar esta enfermedad.