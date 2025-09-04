Guillermo Barros Schelotto habló de la salud de Russo y le envió un mensaje de apoyo al DT de Boca
El técnico del Xeneize sigue internado por una infección urinaria y el Mellizo le dedicó palabras de aliento y apoyo: todos los detalles.
Miguel Ángel Russo continúa internado en una clínica de alta complejidad en Belgrano por una infección urinaria. La noticia mantiene en vilo al mundo Boca, y en las últimas horas Guillermo Barros Schelotto, exjugador y entrenador identificado con el club, se expresó sobre la situación.
Russo y el Mellizo coincidieron en Boca en 2007, aunque apenas durante seis partidos antes de que el delantero partiera rumbo al Columbus Crew de Estados Unidos. Pese a ese breve ciclo, ambos mantienen una buena relación.
“Le deseamos lo mejor, más allá de haberlo tenido como entrenador. Es una persona que estuvo en los últimos 20 o 30 años dirigiendo siempre en el fútbol argentino y se merece lo mejor”, declaró Guillermo en conferencia de prensa en Vélez. Y agregó: “Ojalá se pueda recuperar y pronto esté entrenando en Boca”.
Cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo
El entrenador de Boca ingresó a la clínica el martes y recibió medicación intravenosa. Los médicos decidieron que permanezca internado al menos dos noches para un mayor control y efectividad del tratamiento. Según informó TyC Sports, la evolución es favorable, pero tanto la familia como el equipo médico prefirieron que continúe en observación para asegurar una recuperación completa antes de recibir el alta.
Miguel Ángel Russo, con buen ánimo pero sin dirigir en los entrenamientos de Boca
Desde su entorno cercano aseguran que se encuentra de buen ánimo y con intenciones de volver a su casa cuanto antes para retomar sus tareas en Boca. Sin embargo, los médicos indicaron que no participará de los entrenamientos de hoy, los cuales serán dirigidos por Claudio Úbeda, junto al resto del cuerpo técnico. Además, este fin de semana no habrá acción y eso trae mucha tranquilidad puertas adentro.
En sus recientes apariciones, el entrenador de 69 años se mostró visiblemente debilitado: permaneció sentado durante los encuentros, sin dar indicaciones al equipo, lo que generó preocupación entre hinchas y dirigentes. La expectativa es que, tras esta internación, su salud mejore y pueda retomar su rutina con más energía y de cara al final de un año que promete ser muy intenso para el Xeneize que parece haber encontrado el nivel deseado.
