Burkina Faso recibió como héroes a los Sub-23 que viajaron de urgencia para Argentina

Para Burkina Faso, lo importante fue cumplir

La recepción organizada para los Sub-23 refleja la importancia que las autoridades del país le dieron al hecho de haber podido presentarse en Buenos Aires. La goleada sufrida ante Argentina no fue interpretada como el aspecto central de la experiencia.

Para la ministra, los jóvenes futbolistas demostraron compromiso al aceptar una situación que implicaba viajar de urgencia, cruzar el Atlántico y jugar pocas horas después de llegar. “Pudimos afrontar el desafío y respetar nuestra palabra”, remarcó Pikbougoum/Zingué Ouattara.

La frase resume la mirada que Burkina Faso eligió darle a una historia que en la Argentina estuvo marcada principalmente por la improvisación y la falta de organización. Los Sub-23 no pudieron competir de igual a igual con la Selección argentina y terminaron goleados en el Monumental. Sin embargo, para las autoridades de su país, el verdadero logro estuvo en haber respondido cuando la participación de Burkina Faso parecía estar en riesgo.