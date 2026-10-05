Burkina Faso recibió como héroes a los Sub-23 que viajaron de urgencia para Argentina
Los futbolistas regresaron a Uagadugú después de una travesía contra reloj que los llevó al Monumental pocas horas antes del amistoso. La ministra de Deportes destacó el compromiso del plantel.
La historia del insólito amistoso entre Argentina y Burkina Faso todavía tiene repercusiones. Mientras en Buenos Aires el partido quedó marcado por las dificultades que atravesó la delegación africana para llegar al estadio Monumental, en Uagadugú los protagonistas fueron recibidos de una manera completamente diferente.
Los integrantes de la Selección Sub-23 regresaron a su país después de haber aceptado una convocatoria de emergencia para disputar el encuentro frente al equipo de Lionel Scaloni. Allí los esperaba Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara, ministra de Deportes, Juventud y Empleo, quien destacó públicamente la actitud de los futbolistas y puso el resultado deportivo en un segundo plano.
La funcionaria consideró que la presencia del equipo en Buenos Aires tuvo un significado que trascendió el fútbol y calificó la decisión de viajar en esas condiciones como un gesto de compromiso con el país.
La particular recepción para los jugadores de Burkina Faso
“Estamos orgullosos de ustedes. Han protagonizado un hecho histórico, un acto patriótico. Más allá del resultado, vemos una victoria porque pudimos afrontar el desafío y cumplir con nuestra palabra”, sostuvo la ministra frente a los jugadores.
Luego, agradeció especialmente la decisión de los futbolistas que aceptaron afrontar una situación inesperada y viajar prácticamente sin margen de preparación. “Gracias por haber estado presentes cuando el país los necesitaba”, expresó.
Para Burkina Faso, lo importante fue cumplir
La recepción organizada para los Sub-23 refleja la importancia que las autoridades del país le dieron al hecho de haber podido presentarse en Buenos Aires. La goleada sufrida ante Argentina no fue interpretada como el aspecto central de la experiencia.
Para la ministra, los jóvenes futbolistas demostraron compromiso al aceptar una situación que implicaba viajar de urgencia, cruzar el Atlántico y jugar pocas horas después de llegar. “Pudimos afrontar el desafío y respetar nuestra palabra”, remarcó Pikbougoum/Zingué Ouattara.
La frase resume la mirada que Burkina Faso eligió darle a una historia que en la Argentina estuvo marcada principalmente por la improvisación y la falta de organización. Los Sub-23 no pudieron competir de igual a igual con la Selección argentina y terminaron goleados en el Monumental. Sin embargo, para las autoridades de su país, el verdadero logro estuvo en haber respondido cuando la participación de Burkina Faso parecía estar en riesgo.
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