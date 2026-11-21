El 499P Modificata deriva del prototipo con el que Ferrari logró recientes éxitos en las 24 Horas de Le Mans y fue desarrollado exclusivamente para clientes seleccionados, habiéndose fabricado apenas 30 ejemplares en todo el mundo.

El F2004, por su parte, ocupa un lugar especial en la historia del automovilismo por haber sido uno de los monoplazas utilizados por Schumacher durante la temporada en la que conquistó su séptimo título mundial.