Choque multimillonario entre dos Ferrari históricos sacudió un exclusivo evento de coleccionistas
El accidente se produjo en Barcelona entre dos autos de la marca italiana, incluido uno de Fórmula 1 de Michael Schumacher, valuados en 18 millones de euros.
Un accidente protagonizado por dos de los vehículos más emblemáticos de Ferrari se convirtió en el episodio más comentado de las Finali Mondiali Ferrari, el tradicional encuentro que reúne a coleccionistas y propietarios de modelos de competición de la marca italiana.
El incidente ocurrió en el Circuito de Barcelona-Catalunya y tuvo como protagonistas a un Ferrari 499P Modificata y a un Ferrari F2004, el monoplaza asociado a una de las etapas más exitosas de Michael Schumacher en la Fórmula 1.
El choque se produjo durante una sesión privada de pista organizada en el marco del evento anual de Ferrari. Según las imágenes difundidas en redes sociales, el 499P Modificata impactó contra la parte trasera del F2004 cuando ambos transitaban una curva del trazado catalán: el monoplaza desaceleró y el vehículo que circulaba detrás no logró evitar el choque.
A pesar de lo espectacular de la colisión, no se reportaron inconvenientes para los conductores. Tras el incidente, ambos descendieron de los autos, intercambiaron algunas palabras junto a la pista y posteriormente los vehículos fueron retirados por personal de asistencia mediante grúas.
Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, “la magnitud de la colisión es impactante, dado que el valor combinado de los dos coches implicados ronda los 18 millones de euros, e incluso una simple reparación de un chasis y componentes de fibra de carbono tan exclusivos podría costar cientos de miles de euros”.
El 499P Modificata deriva del prototipo con el que Ferrari logró recientes éxitos en las 24 Horas de Le Mans y fue desarrollado exclusivamente para clientes seleccionados, habiéndose fabricado apenas 30 ejemplares en todo el mundo.
El F2004, por su parte, ocupa un lugar especial en la historia del automovilismo por haber sido uno de los monoplazas utilizados por Schumacher durante la temporada en la que conquistó su séptimo título mundial.
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