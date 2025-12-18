Cada vez más cerca: el mensaje de Jorman Campuzano que acerca a Marino Hinestroza a Boca
El exvolante colombiano del Xeneize dio por hecha la llegada del extremo cafetero y todo indica que será el primer refuerzo xeneize del mercado de pases de verano.
Todo parece indicar que Marino Hinestroza está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Boca. El delantero colombiano de 23 años, que viene de consagrarse campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional, quedó en el centro de la escena luego de un mensaje público que terminó de alimentar las ilusiones del mundo xeneize. Jorman Campuzano, ex Boca y actual compañero del atacante en el conjunto colombiano, dio por concretada su llegada durante un vivo de Instagram tras la consagración.
Hinestroza se despidió de sus compañeros y de los hinchas del Verdolaga a través de un posteo, lo que ya había despertado rumores. Sin embargo, la confirmación informal llegó de la mano de Campuzano, quien, en diálogo con los fanáticos en un vivo de Instagram, dejó entrever que el extremo vestirá la camiseta azul y oro en 2026.
"Ahí les mando para Argentina, ahí les mandó a los de Boca. Cuidenlo que es bueno y dejenlo ser", sostuvo el exvolante cafetero. El gesto fue interpretado como una señal clara de que el acuerdo está cerrado, a falta de detalles administrativos.
Boca pone primera en el mercado de pases y Marino Hinestroza está al caer
El interés de Boca por Hinestroza no es nuevo. A mitad de año, el club argentino ya había intentado avanzar por su pase, pero las negociaciones se frustraron cuando Atlético Nacional pidió más de 10 millones de dólares. Con el correr de los meses, el rendimiento del futbolista bajó levemente en el segundo semestre y, en ese contexto, las pretensiones económicas del club colombiano se redujeron, lo que permitió acercar posiciones y aceptar las condiciones propuestas desde la Ribera.
Desde lo futbolístico, Hinestroza es un jugador que encaja con el perfil que busca el cuerpo técnico. Se desempeña principalmente como extremo por derecha y se destaca por su velocidad, potencia y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. Es habitual verlo encarar hacia el centro, a pesar de ser diestro, para buscar el remate con su pierna izquierda, una de sus armas más peligrosas. Además, tiene buena media distancia y una zancada que le permite dejar rivales en el camino con facilidad.
En números, el colombiano suma 84 partidos con Atlético Nacional, con 11 goles y 14 asistencias, además de haber conquistado cuatro títulos: una Liga, dos Copas y una Superliga. Su gran 2024 lo convirtió en una de las figuras del equipo y lo metió definitivamente en el corazón de la hinchada, siendo parte clave de un tridente ofensivo que marcó diferencias en el fútbol cafetero. En su recorrido también figuran pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, aunque sin la continuidad que logró en Medellín.
En Boca ya habían dejado abierta la puerta a su llegada. Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, reconoció públicamente el interés y afirmó: "He visto videos del jugador, es interesante, rápido, hábil... Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperamos contar con la mayoría de los jugadores". Si no surgen imprevistos, Hinestroza se perfila para ser el primer refuerzo xeneize del próximo mercado y una apuesta fuerte para renovar el frente de ataque.
