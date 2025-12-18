Cada vez más cerca: el mensaje de Jorman Campuzano que acerca a Marino Hinestroza a Boca

marino hinestroza.jpg

En números, el colombiano suma 84 partidos con Atlético Nacional, con 11 goles y 14 asistencias, además de haber conquistado cuatro títulos: una Liga, dos Copas y una Superliga. Su gran 2024 lo convirtió en una de las figuras del equipo y lo metió definitivamente en el corazón de la hinchada, siendo parte clave de un tridente ofensivo que marcó diferencias en el fútbol cafetero. En su recorrido también figuran pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, aunque sin la continuidad que logró en Medellín.

En Boca ya habían dejado abierta la puerta a su llegada. Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, reconoció públicamente el interés y afirmó: "He visto videos del jugador, es interesante, rápido, hábil... Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperamos contar con la mayoría de los jugadores". Si no surgen imprevistos, Hinestroza se perfila para ser el primer refuerzo xeneize del próximo mercado y una apuesta fuerte para renovar el frente de ataque.