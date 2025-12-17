Se enfría el sueño de Boca para el mercado de enero: Paulo Dybala terminaría su contrato
Mientras crecen las versiones sobre un posible regreso al fútbol argentino, el delantero cordobés tomó una determinación clara respecto a su futuro inmediato.
El nombre de Paulo Dybala volvió a instalarse con fuerza en el mundo Boca en las últimas horas. Cada mercado de pases reactiva la ilusión de los hinchas xeneizes con la posibilidad de ver al campeón del mundo vestido de azul y oro, y el próximo enero no fue la excepción. Sin embargo, desde Europa aseguran que el futbolista ya tomó una decisión que, al menos por ahora, aleja esa chance y enfría las expectativas de un desembarco inmediato en la Ribera.
La "Joya" tiene contrato vigente con la Roma hasta el 30 de junio de 2026 y atraviesa una etapa en la que, más allá de algunas irregularidades físicas, sigue siendo una pieza valorada dentro del plantel. Con el conjunto italiano en plena competencia tanto en la Serie A como en el plano internacional, una salida en el mercado invernal europeo aparece como una operación compleja desde lo deportivo y también desde lo contractual. Esa realidad es la que, por estas horas, marca el pulso de su futuro.
Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, una de las voces más confiables en materia de transferencias, actualmente “no hay conversaciones para que llegue en enero”. La frase fue suficiente para impactar de lleno en el clima de ilusión que se había generado en Boca, especialmente luego de que Leandro Paredes fuera visto en Roma en los últimos días.
La presencia del mediocampista, amigo cercano y excompañero de Dybala, alimentó las versiones de un intento de seducción para convencerlo de sumarse al proyecto xeneize de cara a la Copa Libertadores 2026. De acuerdo a la misma información, la postura del atacante es clara: su prioridad es continuar en la Roma durante la actual temporada y recién analizar alternativas cuando se acerque el final de su contrato, es decir, antes del próximo verano europeo.
Esa ventana temporal aparece como el momento elegido por el futbolista para evaluar con mayor calma los pasos a seguir, tanto en lo deportivo como en lo personal, sin tomar decisiones apresuradas a mitad de competencia. En ese contexto, Paredes presenció recientemente el triunfo de la Roma por 1-0 ante el Como, partido en el que Dybala permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.
La imagen reforzó la idea de que, pese a no ser titular indiscutido en todos los encuentros, el cordobés sigue formando parte del proyecto y no forzará una salida anticipada. Desde su llegada a la Loba, Dybala acumula 126 partidos oficiales, con 44 goles y 23 asistencias en casi ocho mil minutos disputados, números que reflejan su peso dentro del equipo.
Mientras tanto, en Boca continúan atentos al mercado, pero con los pies sobre la tierra. Hoy, la única negociación formal y avanzada es la de Marino Hinestroza, extremo colombiano de Atlético Nacional, por quien el club ya presentó una oferta cercana a los seis millones de dólares. Así, el sueño de ver a Dybala en Boca no se apaga definitivamente, pero sí queda en pausa.
