Se enfría el sueño de Boca para el mercado de enero: Paulo Dybala terminaría su contrato

paulo dybala

La imagen reforzó la idea de que, pese a no ser titular indiscutido en todos los encuentros, el cordobés sigue formando parte del proyecto y no forzará una salida anticipada. Desde su llegada a la Loba, Dybala acumula 126 partidos oficiales, con 44 goles y 23 asistencias en casi ocho mil minutos disputados, números que reflejan su peso dentro del equipo.

Mientras tanto, en Boca continúan atentos al mercado, pero con los pies sobre la tierra. Hoy, la única negociación formal y avanzada es la de Marino Hinestroza, extremo colombiano de Atlético Nacional, por quien el club ya presentó una oferta cercana a los seis millones de dólares. Así, el sueño de ver a Dybala en Boca no se apaga definitivamente, pero sí queda en pausa.