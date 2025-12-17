El emotivo video de despedida de la pareja de Frank Fabra tras su salida de Boca
Tras diez años en Boca, el futbolista dejó Argentina y su pareja compartió un video de despedida con recuerdos, emociones y un mensaje de agradecimiento al país.
El ciclo de Frank Fabra en Boca llegó a su fin después de casi diez años en los que vivió experiencias deportivas y personales de todo tipo. En medio de la planificación del club para la próxima temporada, la dirigencia decidió no renovarle el contrato al lateral colombiano, que así inició una nueva etapa lejos de Argentina.
La despedida no solo estuvo marcada por lo futbolístico. A través de un emotivo video publicado en redes sociales, su pareja Tatiana Gómez compartió un repaso íntimo por la vida que construyeron en el país desde su llegada, cuando el paso por Boca parecía ser apenas una experiencia pasajera.
En el video, Gómez recuerda los comienzos de la familia en el país y cómo Argentina terminó convirtiéndose en su hogar: “Llegamos hace 11 años con una maleta llena de sueños, pensando que serían solo dos años. Veníamos con la ilusión de seguir construyendo ese gran amor que tenemos por el fútbol y, sin saberlo, Argentina se convertiría en mucho más que un destino. Se convirtió en hogar”, relata.
El testimonio también repasa momentos clave de la vida familiar, como el nacimiento de sus hijos y una dura lesión que Fabra sufrió en 2018. “Él se convirtió en nuestra fuerza, nuestra motivación y en la razón más pura para seguir luchando y creciendo, incluso cuando el camino se hacía cuesta arriba. Cinco años después y aún sin entender completamente el propósito de seguir viviendo en Argentina, llegó nuestro segundo regalo más grande, Dylan”, expresó.
El mensaje no esquiva el costado deportivo y emocional más complejo de la carrera del lateral en Boca. “Viviste tiempos de gloria, donde el talento te llevó a ser admirado, aplaudido, respetado, donde tu nombre resonaba con orgullo y el fútbol era tu escenario más brillante”, señaló Gómez.
Luego, se refirió al momento en el que Fabra pasó de ser uno de los jugadores más queridos a un futbolista resistido por el hincha. “Luego llegaron tiempos distintos, tiempos donde los aplausos se apagaron, donde el reconocimiento se fue y donde no todos los que decían estar, permanecieron. Pero ahí fue donde más te admiré”, agregó.
El video cierra con imágenes de la Bombonera, los títulos obtenidos, algunos goles y escenas familiares, acompañadas por un mensaje final: “Gracias Argentina por 11 años de vida, de lecciones, de abrazos y de sueños cumplidos”. Así, Fabra y su familia se despidieron del país que los acompañó durante una etapa central de sus vidas.
