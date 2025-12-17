El emotivo video de despedida de la pareja de Frank Fabra tras su salida de Boca

Luego, se refirió al momento en el que Fabra pasó de ser uno de los jugadores más queridos a un futbolista resistido por el hincha. “Luego llegaron tiempos distintos, tiempos donde los aplausos se apagaron, donde el reconocimiento se fue y donde no todos los que decían estar, permanecieron. Pero ahí fue donde más te admiré”, agregó.

El video cierra con imágenes de la Bombonera, los títulos obtenidos, algunos goles y escenas familiares, acompañadas por un mensaje final: “Gracias Argentina por 11 años de vida, de lecciones, de abrazos y de sueños cumplidos”. Así, Fabra y su familia se despidieron del país que los acompañó durante una etapa central de sus vidas.