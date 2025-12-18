Silencio dirigencial y señales claras: por qué Boca aún no oficializó a Claudio Úbeda

riquelme ubeda

Desde el triunfo ante River, Riquelme y su equipo de trabajo tenían definido que Úbeda era el perfil adecuado para encarar 2026, un año clave por el regreso de Boca a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia. Su gestión en un contexto emocionalmente complejo, la base de un equipo que salió de memoria y la falta de consenso alrededor de otros entrenadores disponibles terminaron de inclinar la balanza.

Aunque no hubo una reunión formal para ratificar su continuidad, los gestos son elocuentes: no fue removido tras la eliminación, la pretemporada ya está planificada y el club comenzó a trabajar en el mercado de pases con su aval. En Boca entienden que el silencio también comunica y todo indica que Claudio Úbeda brindará el 1° de enero como técnico del Xeneize, aun sin anuncio oficial.