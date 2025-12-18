La Finalissima entre la Selección Argentina y España ya tiene día y sede confirmadas: cuándo y dónde es
El campeón del mundo enfrentará al ganador de la Eurocopa en marzo, en un duelo que servirá como termómetro rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Después de meses de versiones, negociaciones y fechas tentativas, finalmente se oficializó cuándo y dónde se jugará la Finalissima entre la Selección Argentina y España. El encuentro se disputará el viernes 27 de marzo, a las 15, en el estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022. Será un partido de alto impacto internacional que se jugará algunos meses antes del arranque de la Copa del Mundo 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.
El anuncio llegó tras el acuerdo definitivo entre Conmebol y UEFA, las dos confederaciones que impulsan este trofeo que enfrenta al campeón vigente de la Copa América con el ganador de la Eurocopa. Si bien la posibilidad de esa fecha ya había circulado con anterioridad, recién ahora se confirmó de manera oficial, mientras que la organización adelantó que en las próximas semanas se brindarán detalles vinculados a la venta de entradas y al cronograma del evento.
Para la Albiceleste, el partido tendrá un valor simbólico y deportivo especial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no solo es el actual campeón del mundo, sino que además defenderá el título de la Finalissima, conquistado en 2022 cuando venció con claridad a Italia en Wembley, en la antesala del Mundial de Qatar. Aquella victoria fue uno de los puntos de partida de un ciclo que luego terminaría levantando la Copa del Mundo.
El cruce ante España también permitirá medir fuerzas entre dos potencias que podrían reencontrarse en instancias decisivas del próximo Mundial. El último enfrentamiento entre ambos seleccionados se remonta a marzo de 2018, cuando disputaron un amistoso en Madrid que terminó con una contundente victoria española por 6-1, en un contexto muy diferente al actual para ambos equipos.
Desde las confederaciones celebraron la concreción del evento. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó: “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”. En la misma línea, el titular de la UEFA, Aleksander Seferin, afirmó: “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.
No obstante, la elección de la fecha no fue recibida con total conformidad en el cuerpo técnico argentino. Tiempo atrás, Lionel Scaloni había dejado en claro su postura al señalar: "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", remarcando que existieron oportunidades previas para organizar el encuentro. Del otro lado, el entrenador español Luis de la Fuente mostró entusiasmo y destacó el valor del cruce: "A mí me gustaría mucho, porque no hay muchos partidos en el mundo de ese nivel, y por lo que representa encontrarme con un amigo (Scaloni) en el campo de juego".
