Cambio histórico en la Champions League: la UEFA modificó una regla que llamó la atención

Otra modificación: los relojes en los estadios

La UEFA también anunció un cambio en la presentación del tiempo de juego dentro de los estadios. Hasta ahora, los marcadores debían detenerse al llegar a los 45 y 90 minutos, sin mostrar el tiempo añadido. Con la actualización del reglamento, los relojes podrán indicar tanto el tiempo transcurrido como el restante, aunque el agregado seguirá mostrándose de la manera tradicional.

Así, los minutos de descuento aparecerán como 45 + x, 90 + y, 105 + x y 120 + y en caso de prórroga, en lugar de reflejar un cronómetro continuo. La UEFA consideró que la prohibición anterior había quedado desactualizada, ya que los espectadores pueden conocer el tiempo exacto del partido a través de cualquier dispositivo móvil.