Cambio histórico en la Champions League: la UEFA modificó una regla que llamó la atención
A partir de esta temporada, los futbolistas necesitarán acumular cuatro amonestaciones para ser suspendidos. La medida también alcanza a la Europa League y la Conference League.
La UEFA aprobó una modificación histórica en el reglamento disciplinario de sus competiciones de clubes. Desde esta temporada, los futbolistas deberán acumular cuatro tarjetas amarillas para recibir una suspensión automática en la Champions League, la Europa League y la Conference League, dejando atrás la norma que establecía el castigo tras la tercera amonestación.
La decisión responde a la ampliación del formato de las competiciones europeas, especialmente de la Champions League, cuya fase de liga pasó de seis a ocho partidos. Con más encuentros en el calendario, la UEFA entendió que era necesario adaptar el sistema disciplinario para evitar que los jugadores llegaran suspendidos a las instancias decisivas con tanta facilidad.
Hasta la temporada pasada, la primera suspensión llegaba tras la tercera tarjeta amarilla, mientras que las siguientes se aplicaban en la quinta, séptima y novena. Con el nuevo reglamento, el castigo se producirá luego de la cuarta amonestación y posteriormente en la sexta, octava, décima y así sucesivamente.
En el comunicado oficial, la UEFA explicó el alcance de la modificación:
"A partir del primer partido de la fase de liga, los jugadores y los miembros del cuerpo técnico quedan sancionados para el siguiente partido de la competición tras recibir cuatro tarjetas amarillas que no hayan dado lugar a una tarjeta roja, así como tras cualquier tarjeta amarilla posterior de número sexta, octava, etc."
Aunque la modificación parezca menor, tendrá un impacto importante en la administración de los planteles durante la temporada. Con una tarjeta adicional de margen, los entrenadores contarán con mayor flexibilidad para gestionar a los futbolistas apercibidos y reducirán el riesgo de perder figuras en partidos determinantes. La medida alcanza a todas las competiciones organizadas por la UEFA a nivel de clubes y comenzará a aplicarse desde el inicio de la fase de liga de la presente temporada.
Otra modificación: los relojes en los estadios
La UEFA también anunció un cambio en la presentación del tiempo de juego dentro de los estadios. Hasta ahora, los marcadores debían detenerse al llegar a los 45 y 90 minutos, sin mostrar el tiempo añadido. Con la actualización del reglamento, los relojes podrán indicar tanto el tiempo transcurrido como el restante, aunque el agregado seguirá mostrándose de la manera tradicional.
Así, los minutos de descuento aparecerán como 45 + x, 90 + y, 105 + x y 120 + y en caso de prórroga, en lugar de reflejar un cronómetro continuo. La UEFA consideró que la prohibición anterior había quedado desactualizada, ya que los espectadores pueden conocer el tiempo exacto del partido a través de cualquier dispositivo móvil.
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