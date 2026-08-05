Luis Figo pidió la renuncia de Gianni Infantino tras el escándalo en la FIFA: "Ha mentido"
El exfutbolista portugués y asesor de Aleksander Ceferin se sumó a las críticas contra el presidente de la FIFA por el proyecto FIFA Forward Enterprise y reclamó públicamente que abandone su cargo.
La crisis institucional que atraviesa la FIFA sumó una nueva voz de peso. Luis Figo, leyenda del fútbol portugués y actual asesor del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, pidió públicamente la renuncia de Gianni Infantino tras el escándalo generado por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el exjugador de Barcelona y Real Madrid fue contundente y aseguró que el dirigente suizo ya no puede continuar al frente del máximo organismo del fútbol mundial: "Hoy me uno a otros de todo nuestro deporte y pido que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA", escribió Figo.
El portugués, que en 2016 había respaldado la llegada de Infantino a la presidencia del organismo, sostuvo que el dirigente incumplió las promesas con las que asumió el cargo: "Infantino ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado sacar provecho a expensas del deporte que se supone que debe servir", afirmó. Además, concluyó con una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales: "Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora".
La dura carta de Figo contra el presidente de la FIFA
Junto con su publicación, Figo difundió una carta abierta en la que profundizó sus cuestionamientos al mandatario de la FIFA y apuntó directamente contra la forma en la que intentó impulsar el proyecto FIFA Forward Enterprise, iniciativa que finalmente fue retirada tras la fuerte oposición de la UEFA y varias federaciones nacionales.
"Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse", comienza el documento. Luego, el exvolante aseguró que nunca había visto una situación similar durante toda su trayectoria vinculada al fútbol: "He amado el fútbol toda mi vida. Fui futbolista profesional durante 20 años. Y créanme, me he encontrado con muchos sinvergüenzas en este deporte. Pero lo que he visto durante los últimos diez días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado", expresó.
También cuestionó la falta de transparencia con la que, según su visión, se manejó el proyecto: "Si era una idea tan buena, ¿por qué no se la explicó a los miembros de la FIFA cuando estaban todos reunidos antes de la final del Mundial? Si el plan era tan sólido, ¿por qué no les informó también sobre los riesgos y no solo sobre los beneficios?", preguntó.
Las declaraciones de Figo se producen en medio de una fuerte ofensiva de la UEFA contra la conducción de Infantino. En los últimos días, el organismo europeo amenazó con iniciar acciones legales contra la FIFA por el proyecto FFE y varias federaciones comenzaron a retirar su respaldo al actual presidente. Con las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos, el futuro político del mandatario atraviesa su momento más delicado desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016.
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