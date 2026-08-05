Luis Figo pidió la renuncia de Gianni Infantino tras el escándalo en la FIFA: "Ha mentido"

También cuestionó la falta de transparencia con la que, según su visión, se manejó el proyecto: "Si era una idea tan buena, ¿por qué no se la explicó a los miembros de la FIFA cuando estaban todos reunidos antes de la final del Mundial? Si el plan era tan sólido, ¿por qué no les informó también sobre los riesgos y no solo sobre los beneficios?", preguntó.

Las declaraciones de Figo se producen en medio de una fuerte ofensiva de la UEFA contra la conducción de Infantino. En los últimos días, el organismo europeo amenazó con iniciar acciones legales contra la FIFA por el proyecto FFE y varias federaciones comenzaron a retirar su respaldo al actual presidente. Con las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos, el futuro político del mandatario atraviesa su momento más delicado desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016.