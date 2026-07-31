Gianni Infantino reculó con el proyecto para privatizar los torneos de la FIFA
Ante la férrea oposición encabezada por UEFA, el titular de la entidad rectora del fútbol mundial decidió que el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) “no seguirá adelante”.
Finalmente, Gianni Infantino dio marcha atrás con el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), que permitía el ingreso de inversores privados a la organización comercial del Mundial y otros torneos organizados por la FIFA, luego de sufrir reveses internos y de parte de varias confederaciones continentales.
Hasta ahora, Infantino contaba solo con el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol para llevar adelante su proyecto y la UEFA, la Concacaf (Centro y Norteamérica) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se habían expresado taxativamente en contra.
Este viernes, horas después de que se conociera la neutra declaración de la Conmebol, el presidente de la FIFA reconoció que las divisiones generadas por la polémica propuesta “no responden ya a los intereses del objetivo fijado en primer lugar”.
“Nuestra propuesta siempre ha sido y siempre será unir y mejorar”, expresó el dirigente suizo mediante un comunicado distribuido por la entidad madre del fútbol global, para afirmar que como resultado de la polémica “esta propuesta no seguirá adelante”.
“En adelante, mi intención es agrupar de nuevo a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con el ánimo de un interés compartido en nuestro deporte y con el objetivo de continuar haciendo que el fútbol crezca en todos lados, particularmente en esos países que más necesitan nuestro apoyo”, expresó Infantino con la vista puesta en las próximas elecciones de la FIFA.
En efecto, el proyecto tensó aun más su ya tensa relación con federaciones integrantes de la FIFA, en especial con la UEFA, que ante el traspié sigue paladeando la sucesión presidencial desde el año próximo. Mientras tanto, el actual presidente decía tener el apoyo de al menos 200 países asociados, muchos de los cuales lo habrían abandonado con la presentación del FFE.
Para el 18 de marzo de 2027 está prevista la realización del 77° Congreso del organismo, a celebrarse en Rabat (Marruecos), donde Infantino deberá enfrentar a la dirigencia encabezada por Europa, que en 2016 lo respaldó; ahora, sin embargo, tiene al jeque Nasser Al-Khelaifi (dueño del PSG francés) como su candidato para quedarse con el poder.
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