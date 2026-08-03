La UEFA amenaza demandar a FIFA tras el fallido plan de Infantino para vender el Mundial
El organismo europeo analiza iniciar acciones legales contra la FIFA tras la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise y pidió preservar documentos, correos y mensajes como posibles pruebas.
La crisis institucional que atraviesa la FIFA sumó un nuevo capítulo. Luego de que Gianni Infantino retirara el proyecto para vender una participación en las futuras ganancias del Mundial a inversores privados, la UEFA dio un paso más en su enfrentamiento con la máxima entidad del fútbol y amenazó con iniciar acciones legales.
Según trascendió, los abogados del organismo europeo enviaron una carta formal a la FIFA en la que notificaron que la UEFA está "considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o denuncias regulatorias" vinculadas al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y a todo lo relacionado con su elaboración y tratamiento.
En el escrito, fechado el viernes, también solicitaron preservar toda la documentación vinculada al caso. La notificación alcanza a 18 ejecutivos de la FIFA, a quienes se les exige conservar correos electrónicos, mensajes, archivos y cualquier otro documento que pueda convertirse en prueba en un eventual proceso judicial.
"La UEFA les notifica formalmente que cualquier destrucción, eliminación, alteración, ocultamiento o pérdida de materiales relevantes tras la recepción de esta notificación —o desde cualquier momento en que razonablemente debieran haber previsto un procedimiento— puede constituir destrucción de pruebas", señala la carta.
La presentación de la UEFA llegó apenas horas después de que Infantino decidiera retirar el controvertido plan que contemplaba la venta del 20% de la nueva sociedad comercial FIFA Forward Enterprise a fondos de inversión privados por alrededor de 4.200 millones de dólares. La iniciativa buscaba crear una empresa valuada en 20.000 millones de dólares, que pasaría a controlar los principales activos comerciales de la FIFA, entre ellos la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes y otros torneos internacionales.
Aunque la FIFA aseguró que todos los beneficios serían reinvertidos en el desarrollo del fútbol mundial, el proyecto despertó un fuerte rechazo dentro de las distintas confederaciones. La UEFA encabezó la oposición y reunió a sus 55 federaciones miembro, que inicialmente llegaron incluso a acordar un posible boicot a las competencias organizadas por la FIFA si la iniciativa seguía adelante.
En la carta enviada a la entidad con sede en Zúrich, el abogado de la UEFA, Andrew J. Levander, sostuvo que los procedimientos judiciales "son razonablemente previsibles", al considerar que el proyecto era "fundamentalmente incompatible con una adecuada gobernanza del fútbol".
La continuidad de Infantino, cada vez más cuestionada
El conflicto también comenzó a trasladarse al terreno político. Tras la marcha atrás con el proyecto, la UEFA dejó entrever que buscará un cambio de conducción en la FIFA y aseguró que Gianni Infantino "ha perdido la confianza del fútbol mundial", además de advertir que "ninguna opción debe descartarse" de cara a las próximas elecciones.
En ese contexto, la Federación de Gales se convirtió en la primera asociación nacional en retirar públicamente su respaldo a la reelección del dirigente suizo, quien hasta hace pocas semanas parecía contar con un apoyo prácticamente unánime. Durante el Mundial 2026, la propia FIFA había informado que cerca de 200 de sus 211 asociaciones miembro habían firmado cartas respaldando la continuidad de Infantino.
¿Cuándo serán las próximas elecciones de la FIFA?
El próximo Congreso de la FIFA elegirá presidente el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos, uno de los países organizadores del Mundial 2030 junto con España y Portugal. El plazo para presentar candidaturas vencerá el 18 de noviembre de 2026.
Infantino buscaría un nuevo mandato, aunque esta vez podría enfrentar competencia por primera vez desde 2016. En 2019 y 2023 fue el único candidato presentado y, por ese motivo, no hubo necesidad de realizar una votación. Ahora, con el desgaste provocado por el proyecto FFE y la creciente oposición de la UEFA, ese escenario parece haber cambiado por completo.
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