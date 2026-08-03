La UEFA amenaza demandar a FIFA tras el fallido plan de Infantino para vender el Mundial

Aunque la FIFA aseguró que todos los beneficios serían reinvertidos en el desarrollo del fútbol mundial, el proyecto despertó un fuerte rechazo dentro de las distintas confederaciones. La UEFA encabezó la oposición y reunió a sus 55 federaciones miembro, que inicialmente llegaron incluso a acordar un posible boicot a las competencias organizadas por la FIFA si la iniciativa seguía adelante.

En la carta enviada a la entidad con sede en Zúrich, el abogado de la UEFA, Andrew J. Levander, sostuvo que los procedimientos judiciales "son razonablemente previsibles", al considerar que el proyecto era "fundamentalmente incompatible con una adecuada gobernanza del fútbol".

La continuidad de Infantino, cada vez más cuestionada

El conflicto también comenzó a trasladarse al terreno político. Tras la marcha atrás con el proyecto, la UEFA dejó entrever que buscará un cambio de conducción en la FIFA y aseguró que Gianni Infantino "ha perdido la confianza del fútbol mundial", además de advertir que "ninguna opción debe descartarse" de cara a las próximas elecciones.

En ese contexto, la Federación de Gales se convirtió en la primera asociación nacional en retirar públicamente su respaldo a la reelección del dirigente suizo, quien hasta hace pocas semanas parecía contar con un apoyo prácticamente unánime. Durante el Mundial 2026, la propia FIFA había informado que cerca de 200 de sus 211 asociaciones miembro habían firmado cartas respaldando la continuidad de Infantino.

¿Cuándo serán las próximas elecciones de la FIFA?

El próximo Congreso de la FIFA elegirá presidente el 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos, uno de los países organizadores del Mundial 2030 junto con España y Portugal. El plazo para presentar candidaturas vencerá el 18 de noviembre de 2026.

Infantino buscaría un nuevo mandato, aunque esta vez podría enfrentar competencia por primera vez desde 2016. En 2019 y 2023 fue el único candidato presentado y, por ese motivo, no hubo necesidad de realizar una votación. Ahora, con el desgaste provocado por el proyecto FFE y la creciente oposición de la UEFA, ese escenario parece haber cambiado por completo.