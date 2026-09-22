Cambio de último momento: AFA reprogramó la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi
La Asociación del Fútbol Argentino postergó el inicio del expendio de tickets para el histórico partido ante Benín en Núñez. Todos los detalles y los precios.
A pocos días del esperado evento en el Estadio Monumental, la Asociación del Fútbol Argentino sorprendió a los hinchas con un cambio de último momento en el calendario de la Selección Argentina. La AFA postergó la salida a la venta de las entradas para el encuentro del próximo 6 de octubre frente a Benín, partido marcado como la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.
Si bien el proceso estaba programado originalmente para comenzar este martes, la entidad madre del fútbol nacional comunicó de manera sorpresiva que el expendio arrancará finalmente este jueves 24 de septiembre a partir de las 18. Aunque desde la dirigencia no precisaron los motivos del cambio en el cronograma, la medida generó impaciencia entre miles de fanáticos que ya estaban preparados para adquirir sus tickets.
Venta de entradas, la despedida de Lionel Messi y precios de las ubicaciones
La comercialización de las ubicaciones para los duelos ante Burkina Faso (3 de octubre) y Benín (6 de octubre) se realizará exclusivamente por la plataforma digital Deportick (www.deportick.com). Desde la organización remarcaron que no habrá venta física en boleterías ni puntos presenciales, por lo que el trámite será 100% online para ambos compromisos en la cancha de River.
En cuanto a la escala de precios para ver a la Scaloneta en Núñez, los tickets parten desde los $90.000 para la Popular ($29.000 para menores de 3 a 10 años). Para las ubicaciones en Plateas Altas Sívori y Centenario el costo fijado es de $180.000, mientras que las Plateas Medias Sívori y Centenario, al igual que las Altas San Martín y Belgrano, cotizan a $320.000. Los sectores más exclusivos, en las ubicaciones Baja y Media de San Martín y Belgrano, se ubicaron en $450.000 y $480.000 respectivamente. Los menores a partir de los 3 años deberán abonar platea completa.
En forma paralela, el sitio también gestiona el expendio para el compromiso frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, iniciado el pasado lunes. En el recinto cordobés, la Popular cotiza a $90.000 ($25.000 para menores de 3 a 10 años), la Platea Gasparini a $140.000 y la Platea Ardiles a $170.000. Para todos los encuentros, las personas con discapacidad deberán tramitar previamente su acreditación en la misma plataforma web para asegurar el acceso al estadio el día del partido.
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