Cambio de último momento: AFA reprogramó la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi

#SelecciónMayor La venta de entradas para los encuentros ante Burkina Faso y Benín comenzará el jueves 24 de septiembre



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En cuanto a la escala de precios para ver a la Scaloneta en Núñez, los tickets parten desde los $90.000 para la Popular ($29.000 para menores de 3 a 10 años). Para las ubicaciones en Plateas Altas Sívori y Centenario el costo fijado es de $180.000, mientras que las Plateas Medias Sívori y Centenario, al igual que las Altas San Martín y Belgrano, cotizan a $320.000. Los sectores más exclusivos, en las ubicaciones Baja y Media de San Martín y Belgrano, se ubicaron en $450.000 y $480.000 respectivamente. Los menores a partir de los 3 años deberán abonar platea completa.