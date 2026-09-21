A qué hora arranca este martes la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi en la Seleción Argentina
Comienza la venta oficial de entradas de cara a la fecha FIFA, que incluirá el histórico último partido del capitán con la "Albiceleste" en el estadio Monumental.
La cuenta regresiva para una jornada que promete quedar grabada a fuego en la historia del fútbol nacional ya tiene su hoja de ruta confirmada. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) detalló cómo será el expendio de entradas para los amistosos que disputará la Selección Argentina, con el foco puesto excluyentemente en el esperado partido despedida de Lionel Messi.
El combinado dirigido por Lionel Scaloni afrontará una serie de encuentros en esta ventana: primero se medirá ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y frente a Burkina Faso el 3 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires —encuentros para los cuales el capitán no estará presente—, para luego coronar la gira con el plato fuerte.
El adiós definitivo de la Pulga con la camiseta albiceleste tendrá lugar el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.
Entradas para los amistosos de la Selección Argentina: horario de venta, plataforma y precios
La comercialización de las localidades se realizará de manera online a través del portal Deportick (deportick.com). Según informó la entidad madre del fútbol argentino, la venta se pondrá en marcha este martes 22 de septiembre a partir de las 18:00, estableciéndose un cupo máximo de hasta cuatro entradas generales por cada usuario registrado.
El detalle oficial de los precios para presenciar la despedida de Messi en el Monumental es el siguiente:
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Popular: $90.000
Menor a Popular (de 3 a 10 años): $29.000
Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000
Platea Media Sívori y Centenario: $320.000
Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000
Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000
Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000
Los menores a partir de 3 años cumplidos abonarán platea completa. En el caso de las personas con discapacidad, deberán gestionar obligatoriamente su ingreso en la misma plataforma durante la venta general, advirtiéndose que no se permitirá el acceso el día del partido a quienes no hayan retirado su entrada con anticipación.
Paso a paso: cómo sacar las entradas en Deportick
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Ingresar al sitio web oficial deportick.com.
Hacer clic en la opción Iniciar / Registrarse ubicada en la esquina superior derecha de la pantalla.
Completar el formulario de registro con los datos personales solicitados (o iniciar sesión si ya se cuenta con una cuenta activa).
Una vez logueado, buscar en la cartelera el evento correspondiente al partido de la Selección Argentina para proceder a la selección de ubicaciones y pago.
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