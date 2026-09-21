A qué hora arranca este martes la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi en la Seleción Argentina

La cuenta regresiva para una jornada que promete quedar grabada a fuego en la historia del fútbol nacional ya tiene su hoja de ruta confirmada. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) detalló cómo será el expendio de entradas para los amistosos que disputará la Selección Argentina, con el foco puesto excluyentemente en el esperado partido despedida de Lionel Messi.