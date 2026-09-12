Cambio de último momento en la grilla del Gran Premio de España: en qué puesto larga Franco Colapinto
Una serie de penalidades aplicadas por los comisarios deportivos tras una clasificación apasionante alteró el orden de salida en el circuito de Madrid.
El desenlace de la sesión de clasificación en el circuito urbano de Madrid dejó sensaciones sumamente positivas para la Argentina, con un Franco Colapinto que redondeó una performance sobresaliente para meterse en la pelea y asegurar un valioso noveno cajón de partida.
Sin embargo, en las horas posteriores al cierre de la actividad oficial en pista, la atención general se trasladó con intriga hacia los escritorios de las autoridades deportivas. El fantasma de una revisión de tiempos o posibles infracciones encendió el alerta sobre la posibilidad de que la grilla sufriera alteraciones drásticas capaces de beneficiar o perjudicar de forma directa las aspiraciones del piloto nacional en la carrera dominical.
Finalmente, el misterio se despejó con la publicación oficial de los documentos de los comisarios. El reordenamiento de la parrilla no respondió a maniobras que alteraran el top ten de la clasificación, sino a sanciones reglamentarias específicas que recayeron sobre el fondo del pelotón, modificando la ubicación de competidores relegados.
El castigo a Carlos Sainz y la histórica sanción a Lance Stroll: qué pasa con Franco Colapinto
El fin de semana en el "Madring" se transformó en una pesadilla para Carlos Sainz ante su público. El piloto español, que no había logrado superar el corte de la Q1, recibió una penalización de tres puestos para la carrera de este domingo tras determinarse que obstaculizó indebidamente a Valtteri Bottas en las curvas 6 y 7 durante una vuelta rápida.
Según el informe oficial, el equipo Williams omitió la notificación por radio al madrileño, quien no facilitó el paso del finlandés. Con esta sanción, Sainz retrocedió desde el 17° lugar hasta el fondo de la parrilla, permitiendo que el propio Bottas, Sergio Pérez y su compatriota Fernando Alonso ganen una posición en el ordenamiento de salida.
Por otra parte, el caso más insólito de la jornada lo protagonizó Lance Stroll, quien acumuló una descomunal sanción de 40 puestos. El canadiense ni siquiera había participado de la sesión de clasificación debido a los graves problemas de fiabilidad sufridos en su monoplaza durante las tandas de entrenamientos libres del viernes.
Ante la rotura de componentes críticos, Aston Martin debió reemplazar múltiples elementos de la unidad de potencia —incluyendo el quinto motor de combustión interna, quinto turbo, quinto MGU-K, sexto almacenamiento de energía y séptimo componente auxiliar—, superando ampliamente los límites permitidos por el reglamento técnico de la categoría.
Como el canadiense ya se encontraba clasificado en el último lugar al no registrar tiempos cronometrados, la gigantesca penalización no altera su posición de partida, confirmando que largará desde el fondo del clasificador. De este modo, el reacomodamiento general despejó las especulaciones y ratificó que Colapinto conservará intacto su meritorio noveno puesto de salida para afrontar el Gran Premio de España.
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