Cambio de último momento en la grilla del Gran Premio de España: en qué puesto larga Franco Colapinto

Por otra parte, el caso más insólito de la jornada lo protagonizó Lance Stroll, quien acumuló una descomunal sanción de 40 puestos. El canadiense ni siquiera había participado de la sesión de clasificación debido a los graves problemas de fiabilidad sufridos en su monoplaza durante las tandas de entrenamientos libres del viernes.

Ante la rotura de componentes críticos, Aston Martin debió reemplazar múltiples elementos de la unidad de potencia —incluyendo el quinto motor de combustión interna, quinto turbo, quinto MGU-K, sexto almacenamiento de energía y séptimo componente auxiliar—, superando ampliamente los límites permitidos por el reglamento técnico de la categoría.

Como el canadiense ya se encontraba clasificado en el último lugar al no registrar tiempos cronometrados, la gigantesca penalización no altera su posición de partida, confirmando que largará desde el fondo del clasificador. De este modo, el reacomodamiento general despejó las especulaciones y ratificó que Colapinto conservará intacto su meritorio noveno puesto de salida para afrontar el Gran Premio de España.