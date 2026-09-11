Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de España de la Fórmula 1: seguí el minuto a minuto

Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 de Madrid y cerró su primer día

Franco Colapinto completó su primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid con un 15° puesto en la segunda práctica libre del Gran Premio de España. El piloto de Alpine consiguió su mejor vuelta con las gomas blandas sobre el cierre de la actividad y detuvo el cronómetro en 1:35.886. De esta manera, terminó a 0.927 segundos de Pierre Gasly, que fue 11° con un registro de 1:34.959.

El trabajo de Franco estuvo condicionado por un programa de pruebas que no estuvo centrado exclusivamente en buscar una vuelta rápida. Durante buena parte de la sesión, el argentino trabajó con neumáticos medios, mientras que su intento con los compuestos blandos llegó durante la parte final.

En los primeros minutos, Colapinto marcó 1:37.517 y posteriormente fue bajando sus registros. Llegó a establecer un tiempo de 1:36.142 antes de encontrar una mejora considerable con las gomas rojas.

Su vuelta de 1:35.886 se convirtió así en su mejor registro del viernes hasta ese momento. En la primera práctica había marcado 1:35.933, aunque aquella sesión tuvo particularidades en la clasificación final después de que la FIA retirara el tiempo de Pierre Gasly por exceder los límites de pista.

Gasly, por su parte, terminó el día con un 1:34.959, claramente por delante de su compañero en la tabla de la FP2.