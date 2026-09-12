La exclamación de Franco Colapinto por la radio tras meterse en Q3: "¡Qué p... vuelta!"

El momento reflejó además el valor de la clasificación para Colapinto, que había tenido que recuperarse de un inicio complicado y superar incluso un momento de tensión en La Monumental, donde perdió parcialmente el control de su monoplaza durante uno de sus intentos.

Finalmente, antes de volver a concentrarse en la última tanda, el piloto argentino tuvo un gesto con todo el equipo y reconoció el trabajo realizado sobre su auto. “Buen trabajo, gracias por el auto”, expresó Colapinto, todavía con la euforia de haber conseguido una clasificación que le permitió meterse nuevamente entre los protagonistas de la Q3.