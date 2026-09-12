La exclamación de Franco Colapinto por la radio tras meterse en Q3: "¡Qué p... vuelta!"
El piloto argentino protagonizó un festejo desbordado por radio después de conseguir un lugar entre los diez mejores en una jornada clave para Alpine.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista en el Gran Premio de España y tuvo una clasificación a puro festejo. El argentino consiguió avanzar a la Q3 después de completar una vuelta que le permitió ubicarse octavo en la segunda tanda y desató toda su alegría apenas recibió la confirmación desde el box.
Una vez que cruzó la línea de llegada, Colapinto quiso saber inmediatamente cómo había quedado. “¿Cómo se ve?”, preguntó por radio a su ingeniero Stuart Barlow, a la espera de conocer el resultado de su vuelta.
La respuesta no tardó en llegar: había quedado octavo y, por lo tanto, estaba dentro de los diez pilotos que disputarían la última instancia. La noticia provocó una reacción inmediata del argentino, que celebró con entusiasmo: “¡Juju! ¡Ahí p... tenés! ¡Vamos!”.
Una vuelta que también sorprendió al equipo de Franco Colapinto
Con el objetivo cumplido y el pase a la Q3 asegurado, Colapinto volvió a exteriorizar su satisfacción por la maniobra que acababa de completar. “¡Qué p... vuelta!”, lanzó desde el Alpine.
Del otro lado de la comunicación, su ingeniero también reconoció el nivel de la actuación y elogió el giro que había conseguido el argentino. Stuart Barlow definió lo realizado como una vuelta “muy ‘mega’”, en una clara muestra de la importancia que tuvo ese resultado para el equipo.
El momento reflejó además el valor de la clasificación para Colapinto, que había tenido que recuperarse de un inicio complicado y superar incluso un momento de tensión en La Monumental, donde perdió parcialmente el control de su monoplaza durante uno de sus intentos.
Finalmente, antes de volver a concentrarse en la última tanda, el piloto argentino tuvo un gesto con todo el equipo y reconoció el trabajo realizado sobre su auto. “Buen trabajo, gracias por el auto”, expresó Colapinto, todavía con la euforia de haber conseguido una clasificación que le permitió meterse nuevamente entre los protagonistas de la Q3.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario