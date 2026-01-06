Camellos en el camino: el momento límite que vivió Luciano Benavides en pleno Dakar

El Rally Dakar 2026 volvió a demostrar por qué es considerada la competencia más dura del mundo. Más allá de las exigencias físicas, la navegación y la resistencia mecánica, el desierto siempre ofrece situaciones imprevisibles. En esta edición, uno de esos momentos tuvo como protagonista al argentino Luciano Benavides, quien se encontró de manera sorpresiva con un grupo de camellos en plena ruta y debió reaccionar en cuestión de segundos para evitar un accidente de consecuencias imprevisibles.