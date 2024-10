Campeón de Copa Libertadores con Boca liquidó a Riquelme: "Los dos peores años de los últimos 25"

perotti en la bombonera en 2008.avif Homenaje a Perotti en la Bombonera, en 2008.

El exdelantero, que defendió la camiseta del Xeneize de 1977 a 1984, conquistando no solo la Copa Libertadores en 1978 sino además el Torneo Metropolitano de 1981, en el que compartió equipo con Diego Armando Maradona, criticó varias de las decisiones que se tomaron durante la gestión de Román, tanto a nivel deportivo como económico.

“Boca vendió por casi 100 millones de dólares jugadores de otra gestión. Hay que ver qué queda en inferiores para el futuro. Si sale el presidente del club a decir ‘Pol Fernández es el mejor jugador del fútbol argentino’, ¿cómo hace el DT de turno para sacarlo? Van a decir que el DT está loco. Y el presidente es Riquelme, no es cualquiera“, señaló para la sorpresa de muchos.

Y además, agregó: “Encima toda tu vida pregonaste que la Copa Libertadores es lo importante y hace año y pico que no la podés ni jugar y no competís. Hoy que estás en el club te lo van a hacer pagar. El hincha te quiere, pero dale resultados, no le vendas al hincha que si sos campeón en Waterpolo el club está bárbaro. Querer a Román no es todo decirle que sí. No podés tener un club rico y jugadores de 2 pesos con 50″.

